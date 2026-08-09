Gafas gratis, música en directo y comida para disfrutar del gran eclipse en este municipio, donde se verá casi al 100%

La cuenta atrás para el fenómeno astronómico del último siglo está a punto de concluir. En poco más 72 horas, un eclipse total de Sol cruzará la Península Ibérica de oeste a este y pasará por numerosos municipios del territorio gallego.

La franja de totalidad incluye municipios como A Coruña y Burela (Lugo), mientras que otros, como Tui (Pontevedra), rozarán una cobertura de casi el 100%. Sin embargo, eso no significa que en el resto de lugares no se pueda disfrutar igualmente del fenómeno.

Gafas gratis, música en directo y comida para los asistentes

Tui se prepara para vivir el eclipse solar de la próxima semana con una actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía. La cita será el próximo miércoles, 12 de agosto, desde las 18:30 horas en el Monte das Penizas, en Paramos, un punto que reúne las condiciones deseadas para disfrutar de este fenómeno astronómico.

El Ayuntamiento, gracias a la colaboración de la Diputación, obsequiará a las personas asistentes con gafas de protección homologadas para ver el eclipse.

La observación del cielo, con la alineación del Sol, la Luna y la Tierra, maridará con una oferta gastronómica de productos tradicionales de la mano de la Comunidade de Montes de Paramos. La música será otro de los elementos que permitirán disfrutar de esta tarde histórica con la selección musical que realizará Botz.

Para el buen desarrollo del evento, con especial incidencia en los accesos, el próximo miércoles se contará con la colaboración de la Policía Local y Protección Civil. Se habilitará aparcamiento gratuito en las inmediaciones del lugar de observación.

¿A qué hora empieza el eclipse de Sol?

El eclipse solar tendrá lugar al atardecer, sobre las 20:30 horas, y oscurecerá el cielo durante unos instantes. En el caso de Tui, la Luna cubrirá el 99,2% del Sol, un porcentaje que sitúa al municipio muy cerca de la franja de totalidad.

El eclipse comenzará a las 19:33:14 horas, tendrá su máximo a las 20:30:29 horas y finalizará a las 21:24:00 horas.

El Concello solicita que se realicen observaciones seguras con gafas homologadas o utilizando métodos indirectos, como la proyección en el suelo mediante un cartón con un pequeño agujero o una caja de proyección.

"El próximo miércoles será una jornada para compartir con familia, amigos, vecinos y visitantes, en un lugar como el Monte das Penizas con valor natural y hermosas panorámicas del municipio y de Portugal", animan desde el Ayuntamiento.