Cuenta atrás para el Entroido de Verán 2026 de Redondela (Pontevedra): toda la programación

El Concello de Redondela ha desvelado este sábado la programación de la 27ª edición de su Entroido de Verán. El próximo 22 de agosto, los vecinos de toda la comarca se desplazarán a la localidad pontevedresa para disfrutar de una programación que combina propuestas para público familiar y "potentes" actuaciones musicales.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ha destacado que la intención del Concello es ofrecer una programación "que tenga en cuenta tanto el público infantil y familiar como a la juventud y el público adulto". "Por eso los niños y las niñas tienen su propio espacio con actividades específicas y actuaciones pensadas para ellos", ha afirmado.

Y es que serán los más pequeños de Redondela quienes serán los encargados de abrir la fiesta a partir de las 18:00 horas. La programación familiar se distribuye en varios puntos del municipio.

La Praza de Ponteareas acogerá una yincana con hinchables, la Pista da Xunqueira contará con hinchables con agua y, sobre las 21:00 horas, la tradicional Festa da Escuma. A mayores, la Praza da Torre sumará el espectáculo musical 'A Bailar', de la compañía Animar-T, programado para las 19:30 horas.

Presentación de la programación del Entroido de Verán de Redondela Concello de Redondela

Apuesta por grupos locales y gallegos

En una nota de prensa, el Concello destaca que las concellerías de Turismo y Cultura, dirigidas por Rita Pérez Táboas, han realizado una apuesta por grupos locales y gallegos. El epicentro de la música nocturna estará situado en Campo da Feira, a partir de las 20:00 horas.

Locales y visitantes calentarán motores de 20:00 a 21:30 horas con las sesiones de DJ de Olalla González y Borja Rua. A continuación, dará comienzo la Gala Drag y, al acabar, la música en directo cogerá el relevo con el concierto de los gallegos Monoulious DOP, cuya actuación se desarrollará entre las 23:00 y las 00:30 horas.

La gran actuación correrá a cargo del grupo argentino Ráfaga, que pondrá a bailar a toda Redondela con sus éxitos de cumbia desde las 00:30 hasta las 2:15 horas de la madrugada. Los DJs Kike Varela y Rodri Vegas cerrarán la jornada con una sesión final prevista para las 4:00 horas.

Seguridad, sostenibilidad y transporte

Por otro lado, el Concello ha informado de que queda "estrictamente prohibido" acceder con recipientes de cristal a los espacios oficiales donde se desarrollan las actividades. Además, se habilitará un Punto Violeta e Arcoiris en el entorno.

Para facilitar la movilidad segura y evitar el uso del coche privado, se pondrá en marcha un servicio especial de autobuses de ida y vuelta que conectará Redondela con Vigo, Pontevedra y O Porriño. Los autocares saldrán con destino a Redondela a partir de las 18:00 horas y habrá transporte de vuelta hasta las 6:00 horas.