El mercadillo de oportunidades ideal para visitar el 7 y 8 de agosto: "Descuentos directos y precios irrepetibles"

Una joven se detiene en un puesto de un mercadillo con artículos de moda, accesorios y otros objetos Magnific

Si hay un plan que nunca falla en verano, es salir de compras a un mercadillo de ropa. Y este mes de agosto, los días 7 y 8, Ponteareas (Pontevedra) celebra uno con precios irrepetibles.

OuleTea, el gran escaparate del comercio local, regresa a la comarca do Condado con más oportunidades, descuentos directos y la mejor música en las calles Oriente y Esperanza.

Un gran escaparate al aire libre con descuentos únicos

"Prepárate para vivir la mejor experiencia de compras del verano sin salir de Ponteareas". Con este mensaje, el Concello presenta la feria de oportunidades OuleTea.

Los próximos viernes 7 y sábado 8 de agosto, las emblemáticas calles Oriente y Esperanza se transformarán en un gran escaparate al aire libre para acoger uno de los eventos más esperados del verano.

Durante estas dos jornadas consecutivas, los establecimientos locales sacarán sus mejores productos a la calle con "descuentos directos y precios irrepetibles" para liquidar el stock de la temporada.

Los asistentes podrán encontrar todo tipo de artículos, desde moda y calzado hasta complementos y mucho más, todo ello con los mejores precios.

"OuleTea es la excusa perfecta para redescubrir el valor de nuestro comercio local. Queremos que Ponteareas sea el epicentro de las compras de toda la comarca, ofreciendo calidad, precios sin competencia y una experiencia de compra única", destaca Ricardo González, concelleiro de Comercio.

Estos son los horarios de la feria de oportunidades OuleTea

Para que vecinos y visitantes puedan disfrutar al máximo sin prisas y aprovechen las horas de mejor temperatura, OuleTea adapta los horarios a su ritmo.

La feria abrirá sus puertas el viernes, 7 de agosto, desde las 20:00 a las 00:00 horas, y el sábado, 8 de agosto, en horario de 09:00 a 15:00 horas.

Las jornadas de compras estarán acompañadas por el mejor ritmo gracias a la programación urbana de 'The Jazz Street', que llenará las calles de música en directo, buen ambiente y animación.

"Es el momento perfecto para apostar por el comercio de proximidad: ese que te atiende con la mejor de las sonrisas, entiende lo que necesitas y garantiza siempre la máxima calidad", animan desde el propio Ayuntamiento.