Estos son los únicos tres municipios de Pontevedra donde se podrá ver el eclipse de Sol del 12 de agosto

Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto, un eclipse total de Sol, el primero visible desde la Península en más de un siglo, recorrerá España de oeste a este y pasará por numerosos municipios de Galicia.

El eclipse solar del 12 de agosto será un eclipse solar total; es decir, toda la superficie del Sol quedará cubierta por la Luna. Se hará de noche en pleno día, aunque esa oscuridad será muy breve: durará apenas unos segundos.

El eclipse de Sol atravesará 3 municipios de Pontevedra

Imagen de archivo de un eclipse de sol. Jarvin Hernandez – Shutterstock

La franja de totalidad del eclipse pasará por Galicia. Sin embargo, no atravesará los 313 concellos de la región. De hecho, en Pontevedra, por ejemplo, podrán disfrutar del 100% tan solo tres municipios.

Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces son las localidades afortunadas que podrán disfrutar del histórico fenómeno astronómico del 12 de agosto. Estos tres municipios se convertirán en los mejores lugares de la provincia para contemplar el eclipse, ya que en ellos se alcanzará la totalidad.

En Agolada, el momento de máxima ocultación se producirá a las 20:29:12 horas y se prolongará durante 35 segundos. Le seguirá Vila de Cruces, donde el máximo llegará a las 20:29:23 y tendrá una duración de 20 segundos.

Por último, en Rodeiro el instante de totalidad se registrará a las 20:29:10 horas y se extenderá durante 13 segundos.

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En la costa y en municipios como Vigo o Pontevedra, el eclipse se observará de forma parcial.

Aun así, será una oportunidad única para presenciar un fenómeno astronómico excepcional. Incluso sin alcanzar la totalidad, el espectáculo merece la pena.

Consejos y recomendaciones para el eclipse del 12 de agosto

El eclipse del 12 de agosto forma parte de una secuencia de eclipses hasta 2028. Para disfrutar de él con la máxima seguridad, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha lanzado una serie de consejos y recomendaciones prácticas.

"Observar el Sol siempre entraña un riesgo, pues la gran cantidad de radiación que emite a diversas longitudes de onda puede dañar permanentemente la vista, produciendo incluso ceguera".

Lo dicho se refiere tanto al Sol sin eclipsar como al Sol eclipsado parcialmente o un eclipse anular. Por ello, las denominadas "gafas de eclipse" están diseñadas para observar el Sol con seguridad durante cortos periodos de tiempo, bien inferiores al minuto.

"Deben usarse solo si se encuentran en buenas condiciones, sin raspaduras, perforaciones, arañazos, roturas ni dobleces. Conviene probarlas antes mirando una bombilla de incandescencia".

El IGN desaconseja totalmente los filtros caseros: desde películas veladas a radiografías, CDs, gafas de soldador, pasando por filtros baratos para prismáticos y telescopios.

Para saber si tus gafas cumplen con la normativa correspondiente, debe aparecer el código 12312-2. "Esta normativa es distinta de la ISO 12312-1, que regula las gafas de sol normales", advierte la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses.