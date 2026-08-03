Cabo Silleiro acogerá una experiencia única para disfrutar del eclipse solar en Baiona (Pontevedra)

El próximo 12 de agosto, el cielo de Galicia será protagonista de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas: el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo.

Coincidiendo con esta cita histórica, Magma de Cabreiroá celebrará una experiencia exclusiva en Faro Pequeno, en Cabo Silleiro, Baiona. La jornada contará también con la participación de una especialista en divulgación científica, que acercará a los asistentes las claves del eclipse y explicará el fenómeno de forma accesible y rigurosa.

En este enclave singular del litoral gallego, un grupo reducido de invitados podrá disfrutar de una propuesta que conectará naturaleza, ciencia, gastronomía y coctelería. La acción parte de una idea estrechamente ligada a la identidad de la marca: "el agua que nunca ha visto la luz", ya que Magma de Cabreiroá nace protegida en las capas profundas del subsuelo gallego. En su recorrido subterráneo durante cientos de años, el agua circula a través de un sistema natural de fracturas graníticas y permanece aislada del exterior hasta emerger en el manantial de Cabreiroá, en Verín.

La experiencia comenzará con un cóctel creado en torno al universo de Magma de Cabreiroá, acompañado de una propuesta gastronómica vinculada al territorio y al producto local.

Como parte de la bienvenida, los invitados recibirán un conjunto de elementos diseñados para prolongar el recuerdo de la experiencia: gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad, una vela inspirada en el universo mineral del manantial de Verín y una reproducción del mapa estelar de esa noche sobre Cabo Silleiro.

Dos de las plazas para asistir al encuentro se asignarán mediante un sorteo en las redes sociales de Cabreiroá.