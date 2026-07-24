La XXXI Festa da Lamprea seca de Arbo (Pontevedra) incluirá la Festa da Bicicleta

Arbo celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto en la Carballeira de Tubela la XXXI edición de la Festa da Lamprea Seca, de la que formará parte la Festa da Bicicleta de Arbo, evento que combina ocio y deporte.

La cita deportiva, catalogada de dificultad baja, se celebrará el 9 de agosto. La salida está fijada para las 09:00 horas desde la Praza do Concello de Arbo y, para poder participar, será necesario hacer uso del casco protector. "Invito a todos e todas, dende os máis pequenos ata os máis maiores, a sumarse á nosa Festa da Bicicleta. É unha oportunidade magnífica para disfrutar do noso contorno dun xeito saudable dentro do marco da nosa Festa da Lamprea Seca, un evento que representa a esencia gastronómica, cultural e de convivencia do noso concello. Agardamos que sexa unha xornada de festa e deporte para toda a familia", manifestó Horacio Gil, regidor de Arbo.

La participación en esta prueba deportiva será totalmente gratuita. Al finalizar la misma se celebrará un sorteo entre los inscritos de vales de degustación de lamprea y vino de las bodegas de la zona. Para inscribirse tan solo será necesario enviar un correo a vicentacerdeira@hotmail.es, antes del 4 de agosto.

Carballeira de Turbela

La celebración se llevará a cabo en la Carballeira de Turbela, y allí los asistentes podrán degustar lamprea seca al estilo Arbo. No faltarán los vinos de las bodegas locales.

Se trata de uno de los eventos festivos de referencia en la comarca de los que tienen lugar en verano.