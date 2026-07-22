Regresa Porrigalia: O Porriño (Pontevedra) se llenará de pruebas olímpicas, música y espectáculos

O Porriño volverá a transformarse este sábado 25 y domingo 26 de julio con una nueva edición de Porrigalia, la fiesta que convierte las calles de la localidad en el escenario de unos peculiares Juegos Olímpicos de la antigüedad.

Galos, castrexos, romanos, egipcios y griegos convivirán durante dos jornadas marcadas por las competiciones deportivas, la recreación histórica, la música, la gastronomía y los espectáculos gratuitos.

La programación comenzará el sábado a las 11:00 horas con el Gran Desfile, que partirá de San Sebastián y finalizará en la plaza del Concello. Allí tendrá lugar el tradicional Destrone del Alcalde, en el que el Rey Castrexo y su ejército tomarán simbólicamente la localidad y secuestrarán al regidor para imponer unas nuevas normas basadas en los cantos, los bailes, la comida y la diversión.

Posteriormente se encenderá la llama olímpica y se celebrará el pregón, que correrá a cargo de Galidrone, el proyecto de los porriñeses Sergio y Daya, creadores de contenido sobre viajes, cultura y patrimonio con más de 200.000 seguidores en redes sociales.

Pruebas Olímpicas

Uno de los principales atractivos serán las Pruebas Olímpicas, en las que las diferentes civilizaciones competirán vestidas con túnicas, cascos y coronas de laurel. Las primeras pruebas se disputarán el sábado a las 19:00 horas en la Praza do Cristo, mientras que el domingo continuarán desde las 11:30 horas en ese mismo espacio y en la rúa Ramón González, después de un segundo desfile por las calles peatonales.

También se celebrará Crossgalia, una exhibición inspirada en el universo de Astérix y Obélix, entre las 20:00 y las 20:30 horas en la Praza do Cristo.

La organización repartirá 500 cartones olímpicos para que los participantes puedan sellar las pruebas que completen. Quienes superen al menos siete podrán conseguir una consumición en alguno de los establecimientos colaboradores: Casa di Mili, La Bombonera, Paso a Nivel, Safari, Secretos, Treinta y Tau, Tubulart y Zentral.

Programación infantil

Los más pequeños también tendrán su propia competición con Gladiator Kids, una prueba de obstáculos y superación que se celebrará el domingo a las 18:00 horas en la Praza 8 de Marzo. La actividad será gratuita, aunque será necesario inscribirse previamente por internet.

La programación infantil se completará con talleres en la Praza Arquitecto Antonio Palacios, exhibiciones de cetrería en el Parque do Templete, el espectáculo de Os Bolechas el sábado y animación con pintacaras durante la jornada del domingo.

Conciertos

La música acompañará las actividades durante toda la celebración con actuaciones itinerantes de la Charanga Fanfarria Furruxa, la Batucada Os Miudos, Os Caliqueños, Cantos Somos, Os Vikingos y la Charanga Vai de Baile. Los conciertos principales se repartirán entre el Parque Pío XII y la Praza Arquitecto Antonio Palacios.

El sábado, desde las 19:30 horas, actuarán en el Parque Pío XII Kike Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces y Toni Lomba. A partir de las 22:30 horas, la Praza Arquitecto Antonio Palacios acogerá los conciertos de Grande Amore y Traffic Hause. La jornada incluirá también, a las 22:00 horas, la tradicional Gran Queimada dirigida por el Rey Panoramix.

El domingo, Gin Tonic's actuará al mediodía en la Praza Arquitecto Antonio Palacios, mientras que Pulpiño Trikisico ofrecerá una propuesta familiar a las 19:00 horas en la rúa San Benito. A las 21:30 horas será el turno de La Patrulla, antes del cierre oficial de Porrigalia, previsto para las 22:30 horas con la devolución simbólica del poder, la entrega del bastón de mando y el desfile nocturno SubUmbra.