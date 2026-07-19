Música, gastronomía y artesanía unen Galicia y Portugal en un evento único

El Puente Internacional Tui-Valença ha vuelto a transformarse en un escenario artístico con la celebración del 'Puente Creativo & Enogastronómico', una propuesta inédita que ha reunido música en directo, artesanía contemporánea, gastronomía, demostraciones, catas y espacios de reflexión compartidos entre España y Portugal.

En este contexto, la programación se ha desarrollado simultáneamente en tres escenarios -Tui, Valença y el propio puente-, poniendo el foco en el talento de la Eurorregión. En concreto, han actuado los portugueses Maria João Soares, Hal Still Echoes y Monção Brass, junto a los artistas gallegos y españoles Sheila Patricia, Best Boy, La Marca -ganadores del concurso Novas Ondas Sonoras- y Julián Maeso, además del cierre de la jornada con la sesión de Señora DJ.

"Llevamos 14 años convirtiendo esta frontera en un espacio de unión y convivencia, demostrando que la cultura es el puente más fuerte que tenemos para unir a España con Portugal. Por eso, hemos llenado de cultura este puente y lo hemos abierto a la ciudadanía en el evento más icónico del festival. Hemos traído el mundo ibérico al puente con 12 horas de cultura ininterrumpida para todos los públicos", ha reflexionado la directora del festival, Andrea González.

El evento ha incluido 30 expositores de arte, artesanía y artesanía alimentaria procedentes de ambos lados de la frontera, además de una amplia zona gastronómica, 'foodtrucks' y un espacio específico dedicado a los productos de la Eurociudad Tui-Valença.

El 'IKFEM Festival Tui - Valença' finalizará este domingo día 19 a las 19:00 horas con la actuación del pianista madrileño Borja Niso y su popular tributo a Ludovico Einaudi, considerado el mejor homenaje al artista italiano que se realiza en España. Colaborarán la cantante gallega Rosa Cedrón, la agrupación inclusiva 'CaixaSon' y un coro infantil de Tui.