Molotov, Fiestas de Bouzas y mucho más: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo
La ciudad olívica presenta un fin de semana cargado de conciertos, fiestas populares, ferias, carreras y mucho más
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La ciudad olívica continúa este fin de semana con unas nuevas citas musicales en el Auditorio de Castrelos, que en esta ocasión estarán protagonizadas por el grupo mexicano conocido como Molotov y la Coral Casablanca. Por otro lado, se inaugurará la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la Praza de Compostela.
También podremos disfrutar de un amplio repertorio de fiestas populares, entre las cuales podemos destacar las Fiestas de Bouzas, reconocidas por sus interesantes propuestas musicales y su gran espectáculo pirotécnico, considerado como uno de los más grandes del verano en la ciudad olívica.
Conciertos de Castrelos
Los conciertos de Castrelos vuelven a perfilarse como unas de las citas más importantes del verano en la ciudad olívica. A lo largo de los meses de julio y agosto se podrá disfrutar de conciertos y espectáculos de grandísima calidad a precios reducidos y asequibles para todos los públicos.
Tras haber recibido a artistas del calibre de Gente de Zona, Jason Derulo o Trueno, volvemos este año con otras citas de artistas reconocidos mundialmente como Deep Purple, Molotov, Chayanne y muchos más.
Este fin de semana nos esperan dos grandes citas musicales:
Jueves, 16 de julio: Molotov
La banda mexicana conocida como Molotov será otro de los grupos que actuarán este mes de julio en el Auditorio de Castrelos. Su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas?, se considera uno de los mayores clásicos del rock latino, el cual incluye temas como Voto Latino y Frijolero, que fusionan el rock clásico con el rap metal.
- Hora: 22:00
- Precio: 10 euros
Sábado, 18 de julio: Coral Casablanca
Un año más, la Coral Casablanca actuará en el Auditorio de Castrelos y promete que será una velada de lo más especial para todos los amantes de la música clásica. Se trata de una de las formaciones más emblemáticas de la ciudad, la cual ha recorrido toda España desde su formación en el año 1957.
- Hora: 22:00
- Precio: Gratuito
Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Galicia
La 35.ª edición de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Galicia regresa a la Praza de Compostela de la ciudad olívica desde el viernes 17 de julio hasta el domingo 2 de agosto.
Un año más, se podrá disfrutar de diferentes opciones de libros descatalogados, rarezas y tesoros bibliográficos a precios negociables.
El horario de la feria será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Festa do Santísimo Cristo dos Aflixidos de Bouzas
El viernes 17 darán inicio las grandes celebraciones de las Fiestas de Bouzas, una de las citas festivas más grandes del mes de julio en la ciudad olívica. Como es costumbre, se extenderán hasta el martes 21.
Las Fiestas de Bouzas destacan su gran espectáculo pirotécnico, el cual atrae a vecinos y visitantes de otros lugares de Galicia.
La programación completa de las Fiestas de Bouzas 2026:
Viernes, 17 de julio
- 19:00 horas - Encendido de la megafonía
- 19:30 horas - Música de la Agrupación Musical de Redondela con tardeo de Tony Lomba en la Alameda
- 21:15 horas - Lectura del pregón
- 22:15 horas - Encendido de la iluminación
- 22:30 horas - Grupo Liar Papers
- 23:00 horas - Orquesta Pontevedra en el parking del pabellón y DJ Mich Golden en el chiringo
- 00:00 horas - Agrupación Redondela
- 00:30 horas - Dúo Juanjo & Lomba
- 01:15 horas - Orquesta Pontevedra
Sábado, 18 de julio
- 12:00 horas - Desfile de cabezudos desde la Plaza de Urzaiz hasta la Alameda
- 13:00 horas - Triumm Brunch-House Musical All Day Long en el Chiringo del Paseo
- 18:00 horas - Banda de Música Municipal de A Lama en la Alameda
- 20:15 horas - Entrega de trofeos de pintura y pesca
- 21:30 horas - Banda de Música Municipal de A Lama en la Alameda
- 23:00 horas - Rusty Bones en la Alameda y sesión DJ Set de Alex-G, Borja Martiño y Mich Golden en el Chiringo
- 23:30 horas - Macrodiscoteca en el parking del pabellón con actuación de la Banda de Música Municipal de A Lama
Domingo, 19 de julio
- 10:30 horas - Recepción de autoridades y pasacalles de la Banda de Música Municipal de Redondela
- 12:15 horas - Misa solemne
- 13:00 horas - Bermuteo y paella 36208 en el Chiringo del Paseo
- 13:30 horas - Banda de Redondela
- 17:30 horas - Banda de Redondela
- 19:00 horas - Wondercovers
- 21:00 horas - Procesión del Santísimo Cristo de los Afligidos
- 23:00 horas - XX Festival Poético Piromusical Cidade de Vigo - Vila de Bouzas
- 13:30 horas - Orquesta Tango y los DJs Charlie, Dani Muñoz y Mich Golden
Fiestas de la Virgen del Carmen de Coruxo
El pasado sábado 11 dieron inicio las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen del barrio olívico de Coruxo, unas celebraciones que tendrán lugar alrededor del lugar de O Bao, donde se podrá disfrutar de varias jornadas de música, gastronomía, entretenimiento y mucho más.
La programación seguirá a lo largo de esta semana con el día grande, que será el día de hoy, jueves 16:
Jueves, 16 de julio
- 10:00 horas - Misa rezada
- 12:00 horas - Misa mayor cantada por Coral Anduriña con procesión y pujas
- 13:30 horas - Sesión vermú con Unión Musical de Coruxo
- 14:30 horas - Xantar
- 18:30 horas - Procesión por mar desde el peirao de Canido
- 20:00 horas - Misa en la Capela do Vao
- 22:00 horas - Fiesta con Unión Musical de Coruxo, pasacalles y verbena con Claxxon y Miramar
- 00:00 horas - Gran tirada de fuegos artificiales
Viernes, 17 de julio
- 13:30 horas - Sesión vermú sorpresa
- 17:00 horas - Cucañas infantiles
- 19:30 horas - Acacocirco Show
- 20:00 horas - Misa en la capilla
- 22:00 horas - Verbena con Trébol y La Banda de Ayer
Sábado, 18 de julio
- 13:30 horas - Sesión vermú con As Delicias de Caeiro
- 19:30 horas - Actuación de A Buxaina
- 20:30 horas - Misa
- 22:00 horas - Verbena con Tattoo y disco móvil Mega CDC
V Festival de Verán
Del viernes 17 al lunes 20 podremos disfrutar de cuatro jornadas completas de música, cultura y entretenimiento como parte de la programación de la 5.ª edición del Festival de Verán de Vigo, que será acogido por la Alameda da Ponte de Bembrive.
La programación de la 5.ª edición del Festival de Verán:
Viernes, 17 de julio
- 21:30 horas - O son da nosa infancia de la Banda Iniciación, Infantil e Xuvenil do AM de Bembrive junto a Lydia Botana
Sábado, 18 de julio
- 21:30 horas - Chavellos Sinfónico junto al Ateneo Musical de Bembrive
Domingo, 19 de julio
- 19:30 horas - Festival de Bandas en el Ateneo Musical de Bembrive y BM Municipal de Ribadumia
XVIII Carreira Carros de Bolas de Cabral
El sábado 18 tendrá lugar una nueva edición de la Carrera de Carros de Bolas, una de las grandes actividades que organizan las Fiestas de Cabral de la ciudad olívica.
Será un recorrido que irá desde el Parque Forestal Cotogrande hasta la Becerreira. A través de este circuito, diferentes participantes bajarán cuesta abajo para demostrar quién es el más rápido.
La carrera dará inicio a las 17:00 horas.