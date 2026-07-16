Molotov, Fiestas de Bouzas y mucho más: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo Cedida

La ciudad olívica continúa este fin de semana con unas nuevas citas musicales en el Auditorio de Castrelos, que en esta ocasión estarán protagonizadas por el grupo mexicano conocido como Molotov y la Coral Casablanca. Por otro lado, se inaugurará la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la Praza de Compostela.

También podremos disfrutar de un amplio repertorio de fiestas populares, entre las cuales podemos destacar las Fiestas de Bouzas, reconocidas por sus interesantes propuestas musicales y su gran espectáculo pirotécnico, considerado como uno de los más grandes del verano en la ciudad olívica.

Conciertos de Castrelos

El grupo mexicano Molotov actuará este jueves en Castrelos Concello de Vigo

Los conciertos de Castrelos vuelven a perfilarse como unas de las citas más importantes del verano en la ciudad olívica. A lo largo de los meses de julio y agosto se podrá disfrutar de conciertos y espectáculos de grandísima calidad a precios reducidos y asequibles para todos los públicos.

Tras haber recibido a artistas del calibre de Gente de Zona, Jason Derulo o Trueno, volvemos este año con otras citas de artistas reconocidos mundialmente como Deep Purple, Molotov, Chayanne y muchos más.

Este fin de semana nos esperan dos grandes citas musicales:

Jueves, 16 de julio: Molotov

La banda mexicana conocida como Molotov será otro de los grupos que actuarán este mes de julio en el Auditorio de Castrelos. Su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas?, se considera uno de los mayores clásicos del rock latino, el cual incluye temas como Voto Latino y Frijolero, que fusionan el rock clásico con el rap metal.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: 10 euros

Sábado, 18 de julio: Coral Casablanca

Un año más, la Coral Casablanca actuará en el Auditorio de Castrelos y promete que será una velada de lo más especial para todos los amantes de la música clásica. Se trata de una de las formaciones más emblemáticas de la ciudad, la cual ha recorrido toda España desde su formación en el año 1957.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: Gratuito

Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Galicia

Cartel de la edición 2026 de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión Concello de Vigo

La 35.ª edición de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Galicia regresa a la Praza de Compostela de la ciudad olívica desde el viernes 17 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

Un año más, se podrá disfrutar de diferentes opciones de libros descatalogados, rarezas y tesoros bibliográficos a precios negociables.

El horario de la feria será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Festa do Santísimo Cristo dos Aflixidos de Bouzas

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas de Bouzas Concello de Vigo

El viernes 17 darán inicio las grandes celebraciones de las Fiestas de Bouzas, una de las citas festivas más grandes del mes de julio en la ciudad olívica. Como es costumbre, se extenderán hasta el martes 21.

Las Fiestas de Bouzas destacan su gran espectáculo pirotécnico, el cual atrae a vecinos y visitantes de otros lugares de Galicia.

La programación completa de las Fiestas de Bouzas 2026:

Viernes, 17 de julio

19:00 horas - Encendido de la megafonía

19:30 horas - Música de la Agrupación Musical de Redondela con tardeo de Tony Lomba en la Alameda

21:15 horas - Lectura del pregón

22:15 horas - Encendido de la iluminación

22:30 horas - Grupo Liar Papers

23:00 horas - Orquesta Pontevedra en el parking del pabellón y DJ Mich Golden en el chiringo

en el parking del pabellón y en el chiringo 00:00 horas - Agrupación Redondela

00:30 horas - Dúo Juanjo & Lomba

01:15 horas - Orquesta Pontevedra

Sábado, 18 de julio

12:00 horas - Desfile de cabezudos desde la Plaza de Urzaiz hasta la Alameda

13:00 horas - Triumm Brunch-House Musical All Day Long en el Chiringo del Paseo

18:00 horas - Banda de Música Municipal de A Lama en la Alameda

20:15 horas - Entrega de trofeos de pintura y pesca

21:30 horas - Banda de Música Municipal de A Lama en la Alameda

de A Lama en la Alameda 23:00 horas - Rusty Bones en la Alameda y sesión DJ Set de Alex-G, Borja Martiño y Mich Golden en el Chiringo

en la Alameda y sesión de y en el Chiringo 23:30 horas - Macrodiscoteca en el parking del pabellón con actuación de la Banda de Música Municipal de A Lama

Domingo, 19 de julio

10:30 horas - Recepción de autoridades y pasacalles de la Banda de Música Municipal de Redondela

12:15 horas - Misa solemne

13:00 horas - Bermuteo y paella 36208 en el Chiringo del Paseo

13:30 horas - Banda de Redondela

17:30 horas - Banda de Redondela

19:00 horas - Wondercovers

21:00 horas - Procesión del Santísimo Cristo de los Afligidos

23:00 horas - XX Festival Poético Piromusical Cidade de Vigo - Vila de Bouzas

13:30 horas - Orquesta Tango y los DJs Charlie, Dani Muñoz y Mich Golden

Fiestas de la Virgen del Carmen de Coruxo

Cartel de la edición 2026 de las Festas do Carmen de Coruxo Concello de Vigo

El pasado sábado 11 dieron inicio las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen del barrio olívico de Coruxo, unas celebraciones que tendrán lugar alrededor del lugar de O Bao, donde se podrá disfrutar de varias jornadas de música, gastronomía, entretenimiento y mucho más.

La programación seguirá a lo largo de esta semana con el día grande, que será el día de hoy, jueves 16:

Jueves, 16 de julio

10:00 horas - Misa rezada

12:00 horas - Misa mayor cantada por Coral Anduriña con procesión y pujas

13:30 horas - Sesión vermú con Unión Musical de Coruxo

14:30 horas - Xantar

18:30 horas - Procesión por mar desde el peirao de Canido

20:00 horas - Misa en la Capela do Vao

22:00 horas - Fiesta con Unión Musical de Coruxo, pasacalles y verbena con Claxxon y Miramar

00:00 horas - Gran tirada de fuegos artificiales

Viernes, 17 de julio

13:30 horas - Sesión vermú sorpresa

17:00 horas - Cucañas infantiles

19:30 horas - Acacocirco Show

20:00 horas - Misa en la capilla

22:00 horas - Verbena con Trébol y La Banda de Ayer

Sábado, 18 de julio

13:30 horas - Sesión vermú con As Delicias de Caeiro

19:30 horas - Actuación de A Buxaina

20:30 horas - Misa

22:00 horas - Verbena con Tattoo y disco móvil Mega CDC

V Festival de Verán

Cartel de la 5.ª edición del Festival de Verán 2026 Cedida

Del viernes 17 al lunes 20 podremos disfrutar de cuatro jornadas completas de música, cultura y entretenimiento como parte de la programación de la 5.ª edición del Festival de Verán de Vigo, que será acogido por la Alameda da Ponte de Bembrive.

La programación de la 5.ª edición del Festival de Verán:

Viernes, 17 de julio

21:30 horas - O son da nosa infancia de la Banda Iniciación, Infantil e Xuvenil do AM de Bembrive junto a Lydia Botana

Sábado, 18 de julio

21:30 horas - Chavellos Sinfónico junto al Ateneo Musical de Bembrive

Domingo, 19 de julio

19:30 horas - Festival de Bandas en el Ateneo Musical de Bembrive y BM Municipal de Ribadumia

XVIII Carreira Carros de Bolas de Cabral

XVIII edición de la Carreira de Carros de Bolas Cedida

El sábado 18 tendrá lugar una nueva edición de la Carrera de Carros de Bolas, una de las grandes actividades que organizan las Fiestas de Cabral de la ciudad olívica.

Será un recorrido que irá desde el Parque Forestal Cotogrande hasta la Becerreira. A través de este circuito, diferentes participantes bajarán cuesta abajo para demostrar quién es el más rápido.

La carrera dará inicio a las 17:00 horas.