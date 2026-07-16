El complejo acuático con 3 piscinas, jacuzzi y zona de césped que no te puedes perder: "Está genial para ir con niños"

El verano 2026 ha dejado ya en sus primeras semanas dos intensas olas de calor, y no se descarta la llegada de una nueva en los próximos días.

Ante temperaturas que podrían alcanzar los 40 ºC en algunas zonas del interior, son muchas las personas que buscan alternativas para combatir el calor y refrescarse.

Entradas desde 5,50 euros por persona

En este contexto, el complejo acuático Aquaplay se presenta como una de las opciones más atractivas del verano para hacer frente a las altas temperaturas.

Situado en el municipio de Fafe, en el distrito portugués de Braga, Aquaplay Complexo Piscinas se presenta como un espacio lúdico ideal para que las familias con niños se refresquen en verano.

El recinto está compuesto por tres piscinas, una grande para adultos con hasta 1,60 metros de profundidad, una pequeña en forma de jacuzzi con chorros de agua y otra para los más pequeños con cascada, tobogán y seta.

También dispone de una amplia zona verde circundante con sombrillas, así como de un parque infantil, un campo de fútbol exterior, vestuarios con aseos y bar con servicio en la terraza superior y con vistas a las piscinas.

El complejo acuático Aquaplay está rodeado de una naturaleza exuberante, lo que lo convierte en un lugar perfecto para huir del calor habitual del verano.

"El lugar es precioso. Está muy bien cuidado. Es genial para ir con niños por los toboganes infantiles y hay un parque cerca del kiosco para cuando se cansan de jugar en el agua", señala un usuario sobre las instalaciones.

Otro de los comentarios destaca que el precio de la entrada resulta bastante asequible.

En este sentido, la entrada general tiene un precio de 5,50 euros de lunes a viernes, mientras que los fines de semana asciende a 7 euros. Existen descuentos para menores de 11 años y mayores de 65 años, así como servicios extra para el alquiler de tumbonas y sombrillas.

Toboganes con 135 metros de descenso

Parque Acuático de Amarante Parque Acuático de Amarante (web)

Muy cerca de Fafe, en Amarante, se encuentra el parque acuático de montaña más grande de la Península: el Parque Acuático de Amarante.

El recinto, que permanecerá plenamente operativo hasta el 13 de septiembre, alberga toboganes con 135 metros de descenso, una piscina de olas y otras zonas acuáticas para el disfrute y el descanso.

Con 94 metros de largo y un recorrido abierto, el 'Tobogán Compacto' es una de las atracciones más rápidas del complejo portugués. También merece una mención especial el 'Space Hole', un tobogán de 65 metros con el que descubrir un gran "agujero espacial" al final de la ruta.

Al igual que en Aquaplay, los visitantes pueden alquilar tumbonas y sombrillas, además de casilleros y cajas fuertes. El complejo cuenta con un restaurante con diferentes opciones, entre ellas perritos calientes, bocadillos, pizzas y más.