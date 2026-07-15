Este pueblo de 400 habitantes ofrece ayudas a quienes se muden: está a un paso de la ciudad

Una mujer pasea por un pueblo con su maleta Shutterstock

Mudarse al rural es una tendencia clara. Cada vez más personas se plantean trasladarse a un pueblo, buscando un ritmo de vida más tranquilo y viviendas mucho más económicas.

En los últimos años, han surgido múltiples plataformas para frenar la despoblación, entre ellas 'Holapueblo', así como iniciativas institucionales que ofrecen apoyo financiero.

Se buscan vecinos en este pueblo

Para quienes estén pensando en dar un giro a su vida e incluso se planteen instalarse fuera de Galicia, el Gobierno de Portugal impulsa una iniciativa para apoyar a los trabajadores que decidan trasladarse a municipios del interior del país.

Entre las localidades incluidas en este programa figura Sandiães, un pequeño municipio de apenas 435 habitantes que busca atraer nuevos vecinos gracias a estas ayudas.

Aunque Sandiães es un rincón tranquilo, se encuentra a solo 20 minutos de Ponte de Lima, la villa más antigua de Portugal, conocida por su puente medieval, construido a partir de uno romano, que cruza el río Lima.

Otra ciudad cercana es Viana do Castelo, la joya del Alto Miño. Es famosa por su patrimonio marítimo y destaca por el Santuario de Santa Luzia, el barco hospital Gil Eannes y la playa do Cabedelo, ideal para surfistas.

Ayudas de hasta 3.759 euros si cumples los requisitos

La iniciativa Emprego Interior MAIS está destinada a trabajadores que trasladan su residencia habitual a territorios para realizar actividades profesionales allí, mediante: transferencia de la actividad profesional existente, firmar un nuevo trabajo o crear su propio negocio.

Sandiães es uno de los municipios adheridos a la iniciativa. La cantidad de la manutención depende de la situación profesional de cada persona y, según fuentes oficiales, "puede aumentar si tu hogar se muda contigo al interior del país".

La ayuda máxima es de 3.759,91 euros.

Además, existen incentivos de 2.685,65 euros para quienes se incorporen mediante contratos laborales de duración determinada o contratos de beca, así como apoyos complementarios e incrementos del 20% por cada persona que se traslade junto al beneficiario.

El cambio de residencia debe ser permanente, por un periodo mínimo de 12 meses. La residencia de la mudanza no puede estar ubicada en un municipio o parroquia del interior, salvo cuando el lugar de trabajo se encuentra en el interior y la distancia entre la residencia y el lugar de trabajo no supera los 50 km.