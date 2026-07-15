Bouzas desvela la hora de sus fuegos artificiales en Vigo para no coincidir con la final del Mundial

La última incógnita de las fiestas de Bouzas ya está resuelta. La Comisión de Festas y las administraciones han acordado retrasar la clásica tirada de fuegos artificiales para que los vecinos de Vigo puedan ver la final del Mundial de Fútbol, que disputará la Selección Española este domingo 19 de julio.

Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro han llevado a España a la final del Mundial de Fútbol, cuyo inicio está programado a las 21:00 horas. El final de encuentro y una posible prórroga y penaltis coincidiría así con la clásica tirada de fuegos artificiales de Bouzas, que estaban agendados para las 23:00 horas.

Ante esta situación y tras una reunión con el alcalde de Vigo, la Comisión de Festas ha tomado la decisión de retrasar el espectáculo pirotécnico hasta las 1:00 horas. De esta forma, explican a Treintayseis desde la organización, vigueses y viguesas podrán disfrutar del encuentro en cualquier punto de la ciudad y dirigirse a Bouzas para celebrar el triunfo español.

La Comisión de Festas así lo ha decidido tras analizar el comportamiento de los ciudadanos este martes tras la semifinal. Los aficionados españoles tendrán ganas de celebración y tanto administraciones como organización quieren dejar margen para que lleguen a tiempo hasta la antigua villa marinera.

"El alcalde invitará a la gente a trasladarse a Bouzas. (...) Sustituiremos a Plaza América", afirman desde la Comisión, que recuerdan que la final del Mundial también se podrá disfrutar en las fiestas. El barrio contará con tres pantallas gigantes: una en el parking del pabellón, otra al final del paseo Valentín Paz Andrade y una tercera en un lateral del campo de fútbol Baltasar Pujales.

La procesión en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos también se verá afectada por la final que enfrentará a España con Inglaterra o Argentina. La Comisión pretende adelantarla a las 19:15 horas, a falta de que la propuesta sea confirmada por el párroco de Bouzas.