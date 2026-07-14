La Xunta responde al Concello de Vigo que podía haber autorizado los conciertos en los chiringuitos

La Consellería de Medio Ambiente ha respondido al Concello de Vigo tras la cancelación de los conciertos programados en los chiringuitos de las playas de la ciudad. La Xunta sostiene que el Gobierno local asumió voluntariamente la gestión de los servicios de temporada situados en el dominio público marítimo-terrestre y que, por tanto, le corresponde decidir qué actividades pueden desarrollarse y tramitar las concesiones correspondientes.

Según explica el departamento autonómico, el plan de gestión presentado por el Concello para este año no contempla la celebración de actividades musicales y limita expresamente la actividad de los chiringuitos a la venta de comidas y bebidas. La Consellería señala que podría haber regulado los conciertos dentro de ese documento, como asegura que hizo el Concello de Nigrán "en las mismas condiciones".

La Xunta contradice así la versión trasladada este martes por el Gobierno municipal, que aseguró que los responsables de los establecimientos debían solicitar ante la Administración autonómica las autorizaciones necesarias para celebrar espectáculos públicos en terrenos del dominio público marítimo-terrestre.

Medio Ambiente aclara que, si el Concello quiere incorporar ahora las actuaciones musicales, deberá solicitar a la Xunta una modificación de su plan de gestión. "En ningún caso son los concesionarios los que tienen que dirigirse a la Administración autonómica", concluye la Consellería, que insiste en que la competencia para regular estas actividades corresponde al Concello desde el momento en que asumió la gestión de los servicios de temporada.