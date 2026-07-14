Cuenta atrás para las fiestas de Bouzas: habrá atracciones y 'plan b' si España llega a la final del Mundial

Las fiestas populares recuperan el aliento tras un verano sin atracciones. Bouzas también contará con estas instalaciones y, además, tiene listo un 'plan b' en caso de que España juegue la final del Mundial —cuyo horario coincide con la tradicional tirada de fuegos artificiales—.

Íñigo Andonegui, de la Comisión de Festas, explica a Treintayseis que estas últimas semanas son "un poquito más ajetreadas", ya que se encuentran cerrando los "últimos flecos". En concreto, hace referencia a los permisos municipales que precisan las atracciones de feria para instalarse.

"Tenemos los antecedentes de Coia, entonces sabemos que las que han ido a Coia podrán venir a Bouzas", afirma el organizador. Los adultos podrán disfrutar de tres atracciones —Olla Loca, Explorer y The King— y, como novedad, de los coches de choque.

El público infantil contará con una mayor variedad de instalaciones: coche de choque infantiles, Babylandia, Circus Super Mario Bros y Scalextric, entre otros. La comisión está pendiente de la confirmación de alguna atracción más, como el caso de Aerobaby.

"Lo bueno es que contábamos con cero y cualquier cosa que venga a mayores es muy bien recibido, tanto económicamente como para darle contenido a las fiestas", asegura Andonegui, que explica que los feriantes han hecho un "esfuerzo" por adaptarse a la nueva normativa y actualizar permisos.

Pendientes del Mundial

Además, la semifinal del Mundial que disputará España contra Francia puede truncar la programación planteada por la Comisión, ya que la final coincidirá con el día grande de las fiestas. Por ello, han trabajado en un 'plan b' para que los vecinos puedan disfrutar de ambos eventos.

En caso de que 'La Roja' venza al equipo liderado por Kylian Mbappé, jugará la final este domingo 19 de julio a las 21:00 horas. El horario coincidiría tanto con la procesión en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos como con la tirada de fuegos artificiales.

Así, Comisión y Concello se reunieron la semana pasada para adelantar la procesión y llegar a un acuerdo para tratar de retrasar la tirada de fuegos artificiales. Por tanto, y tras conseguir el visto bueno del párroco, la cita eclesiástica se adelanta a las 20:00 horas.

Ahora bien, la Comisión tiene más dudas sobre el horario del espectáculo pirotécnico. Han planteado comenzarlo a las 00:00 horas, pero en caso de prórroga y penaltis, y contando con los retrasos por las pausas de hidratación y el show de medio tiempo, el inicio de la tirada podría retrasarse un poco más si así se lo permiten las administraciones.