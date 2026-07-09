Estos son todos los planes que no te dejarán aburrirte este fin de semana en Vigo
La segunda semana del mes de julio llega a la ciudad olívica con grandes fiestas patronales y otros planes que no dejarán a nadie indiferente
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La ciudad olívica y sus alrededores presentan un fin de semana lleno de fiestas populares que podrán disfrutar todos sus vecinos y curiosos visitantes con ganas de probar sus deliciosas propuestas gastronómicas y de bailar al ritmo de sus orquestas. Entre otras, destacamos las fiestas patronales de Candeán y Alcabre.
Paralelamente, se celebrará la XXXII edición de la Fiesta de la Cigala y el esperado Festival ARVI do Peixe, también conocido como Vigo Seafest, un punto de encuentro en el que toda la familia podrá disfrutar de una gran variedad de actividades mientras conocen el producto del mar.
XXXII Fiesta de la Cigala
Este año se celebrará la 32.ª edición de la Fiesta de la Cigala de Vigo, la cual tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de este mes. Durante estas cuatro jornadas, la ciudad olívica reunirá a cofradías gastronómicas de España, Portugal y Francia.
Se celebrarán diferentes actos institucionales, encuentros gastronómicos y hasta se organizará una visita marítima por las rías gallegas.
La programación completa de esta fiesta que tendrá lugar este fin de semana:
Viernes, 10 de julio
- Recibimiento de las cofradías
Sábado, 11 de julio
- Encuentro de cofradías en el Auditorio de la Zona Franca
- Nombramiento de los nuevos cofrades
- Pregón a cargo de Pepe Marín, director de Canal Cocina
- Desfile de cofradías desde la Zona Franca hasta el Club Financiero de Vigo
- Almuerzo oficial a las 14:30 horas
Domingo, 12 de julio
- 11:00 horas - Ruta por la Ría de Vigo con animación a bordo
- Viaje hasta la Isla de Ons
- Almuerzo de hermandad en la Casa Acuña
Festival ARVI do Peixe - Vigo SeaFest 2026
El Vigo SeaFest vuelve con su edición del 2026 durante el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 del mes de julio en los Jardines de Montero Ríos. Este año, el Festival ARVI do Peixe promete una interesante programación llena de actividades familiares y gratuitas para descubrir el mar, la pesca y los productos que llegan hasta nuestras mesas.
A lo largo de estos días podremos disfrutar del showcooking con demostraciones en directo, que se completará con opciones gastronómicas con food trucks. También habrá diferentes actividades deportivas infantiles y deportivas, como basket 3x3, waterpolo y hasta bautismos de vela.
Por supuesto, tampoco faltarán las actuaciones en vivo, una de las partes más esperadas del festival. La programación de este año ya ha sido revelada:
Jueves, 9 de julio
- 20:30 horas - Mambas Negras en el Escenario Estrella Galicia
- 22:30 horas - Homenaje a Buenavista en el Escenario 1906
Viernes, 10 de julio
- 17:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia
- 19:30 horas - MoOoM Atlántic en el Escenario Estrella Galicia
- 21:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia
- 23:00 horas - Juan Zelada en el Escenario 1906
Sábado, 11 de julio
- 17:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia
- 19:30 horas - Néstor Pardo en el Escenario Estrella Galicia
- 21:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia
- 23:00 horas - Banda Crebinsky en el Escenario 1906
Domingo, 12 de julio
- 16:00 horas - DJ Javi Rial en el Escenario Estrella Galicia
- 18:00 horas - Frasquita Vintage en el Escenario Estrella Galicia
- 20:00 horas - Lesuiteband en el Escenario 1906
Todas las actividades serán gratuitas, pero date prisa y apúntate ya, pues las plazas son limitadas.
Fiestas de San Cristóbal y Santa Ana de Candeán
La parroquia olívica de Candeán celebrará durante este fin de semana sus fiestas en honor a San Cristóbal y Santa Ana con un amplio repertorio de actividades para todos los públicos, las cuales incluyen música en directo, pasacalles, sesiones vermut y diferentes opciones gastronómicas.
La programación completa:
Viernes, 10 de julio
- 20:00 horas - Misa en honor a San Cristóbal
- 22:00 horas - Lectura del pregón por D. Alberto Rocha Soto
- 22:30 horas - Verbena con Los Player's y el trío Nostalgia
Sábado, 11 de julio
- 11:00 horas - Pasacalles de la charanga Os Charamujas
- 12:00 horas - Homenaje a los socios mayores de 80
- 12:30 horas - Sesión vermut con actuación de Antonio Barros e Ialma
- 17:00 horas - Jornada de ajedrez
- 22:00 horas - Verbena a cargo de Capitol con el trío Nevada
Domingo, 12 de julio
- 12:00 horas - Misa Mayor con actuación del grupo de gaitas Fillos d'Pilé
- 17:00 horas - Fitciones Fitness y Animaciones
- 22:00 horas - Verbena con Disco Móvil Nexus
Fiestas de Santa Baia e San Antón de Alcabre
El barrio olívico de Alcabre ya se prepara para celebrar del 9 al 13 de julio sus fiestas patronales en honor a Santa Baia y San Antón de Alcabre, unas celebraciones que estarán llenas de diferentes opciones gastronómicas, música en directo, animación por las calles y mucho más.
La programación completa de este fin de semana:
Jueves, 9 de julio
- 19:30 horas- Inauguración de la Fiesta Gastronómica del Mar de Alcabre
- 23:30 horas - Verbena con el grupo América de Vigo
Viernes, 10 de julio
- 20:00 horas - Actuación del Grupo Los Juais
- 21:00 horas - Lectura del pregón por Horacio Gómez Araújo, expresidente del Real Club Celta de Vigo
- 22:00 horas - Éxitos de los 80 y 90 por DJ Oliveira Big-O
- 23:00 horas - Sesión hits 2000 a 2010 con Jose AM
- 00:30 horas - Mejores éxitos de los 90 con DJ Sash
Sábado, 11 de julio
- 10:30 horas - Pasacalles con la Charanga Imperialis
- 13:00 horas - Pandereteras Ghandainas de la A.V.V. Nosa Terra de Alcabre
- 18:00 horas - Pasacalles con la Charanga Imperialis
- 19:00 horas - Espectáculo infantil de Atípico Circo
- 22:30 horas - Verbena con Urban Discomóvil y concierto de Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón
Domingo, 12 de julio
- 10:30 horas - Pasacalles del grupo de gaitas Peña Xuntanza
- 11:45 horas - Unión Musical de Candeán
- 12:00 horas - Misa solemne en honor a Santa Baia cantada por la Coral Polifónica Perla del Atlántico
- 13:15 horas - Concierto de la Banda de Candeán en el torreiro
- 18:30 horas - Cucañas a cargo de CF Orquesta Fantasma
- 22:00 horas - Verbena con el grupo Tributo a Nacional 81 y la orquesta Kubo
XVII Rally das Donas
El sábado 11 se celebrará una nueva edición del Rally das Donas para vehículos clásicos, una ruta de 110 kilómetros que dará inicio a las 14:30 horas en el Parking Superior del Centro Comercial Gran Vía.
El recorrido transcurrirá por las carreteras del Sur de la provincia de Pontevedra. Se realizará una parada a las 18:00 horas en la Bodegas Lagar de Fornelos en la que se degustará sus vinos y se finalizará con una cena y baile en el Restaurante Las Colinas, Tebra.
Circus Nova Aura
El sábado 11 a las 21:00 horas en el CEIP O Pombal de Vigo se podrá disfrutar de una nueva función de Aura, el nuevo espectáculo de Circus Nova en el que se celebra la creatividad y emoción de las acrobacias, el humor y una historia envolvente que seguirá a todos los presentes frente a un mundo controlado por la inteligencia artificial.