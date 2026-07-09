Estos son todos los planes que no te dejarán aburrirte este fin de semana en Vigo Cedida

La ciudad olívica y sus alrededores presentan un fin de semana lleno de fiestas populares que podrán disfrutar todos sus vecinos y curiosos visitantes con ganas de probar sus deliciosas propuestas gastronómicas y de bailar al ritmo de sus orquestas. Entre otras, destacamos las fiestas patronales de Candeán y Alcabre.

Paralelamente, se celebrará la XXXII edición de la Fiesta de la Cigala y el esperado Festival ARVI do Peixe, también conocido como Vigo Seafest, un punto de encuentro en el que toda la familia podrá disfrutar de una gran variedad de actividades mientras conocen el producto del mar.

XXXII Fiesta de la Cigala

Cartel de la edición 2026 de la Fiesta de la Cigala en Vigo Concello de Vigo

Este año se celebrará la 32.ª edición de la Fiesta de la Cigala de Vigo, la cual tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de este mes. Durante estas cuatro jornadas, la ciudad olívica reunirá a cofradías gastronómicas de España, Portugal y Francia.

Se celebrarán diferentes actos institucionales, encuentros gastronómicos y hasta se organizará una visita marítima por las rías gallegas.

La programación completa de esta fiesta que tendrá lugar este fin de semana:

Viernes, 10 de julio

Recibimiento de las cofradías

Sábado, 11 de julio

Encuentro de cofradías en el Auditorio de la Zona Franca

Nombramiento de los nuevos cofrades

Pregón a cargo de Pepe Marín, director de Canal Cocina

Desfile de cofradías desde la Zona Franca hasta el Club Financiero de Vigo

Almuerzo oficial a las 14:30 horas

Domingo, 12 de julio

11:00 horas - Ruta por la Ría de Vigo con animación a bordo

Viaje hasta la Isla de Ons

Almuerzo de hermandad en la Casa Acuña

Festival ARVI do Peixe - Vigo SeaFest 2026

Cartel de la edición de 2026 del Festival ARVI do Peixe Festival ARVI do Peixe

El Vigo SeaFest vuelve con su edición del 2026 durante el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 del mes de julio en los Jardines de Montero Ríos. Este año, el Festival ARVI do Peixe promete una interesante programación llena de actividades familiares y gratuitas para descubrir el mar, la pesca y los productos que llegan hasta nuestras mesas.

A lo largo de estos días podremos disfrutar del showcooking con demostraciones en directo, que se completará con opciones gastronómicas con food trucks. También habrá diferentes actividades deportivas infantiles y deportivas, como basket 3x3, waterpolo y hasta bautismos de vela.

Por supuesto, tampoco faltarán las actuaciones en vivo, una de las partes más esperadas del festival. La programación de este año ya ha sido revelada:

Jueves, 9 de julio

20:30 horas - Mambas Negras en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 22:30 horas - Homenaje a Buenavista en el Escenario 1906

Viernes, 10 de julio

17:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 19:30 horas - MoOoM Atlántic en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 21:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 23:00 horas - Juan Zelada en el Escenario 1906

Sábado, 11 de julio

17:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 19:30 horas - Néstor Pardo en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 21:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 23:00 horas - Banda Crebinsky en el Escenario 1906

Domingo, 12 de julio

16:00 horas - DJ Javi Rial en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 18:00 horas - Frasquita Vintage en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 20:00 horas - Lesuiteband en el Escenario 1906

Todas las actividades serán gratuitas, pero date prisa y apúntate ya, pues las plazas son limitadas.

Fiestas de San Cristóbal y Santa Ana de Candeán

Cartel de las Fiestas de San Cristóbal y Santa Ana de Candeán 2026 Cedida

La parroquia olívica de Candeán celebrará durante este fin de semana sus fiestas en honor a San Cristóbal y Santa Ana con un amplio repertorio de actividades para todos los públicos, las cuales incluyen música en directo, pasacalles, sesiones vermut y diferentes opciones gastronómicas.

La programación completa:

Viernes, 10 de julio

20:00 horas - Misa en honor a San Cristóbal

22:00 horas - Lectura del pregón por D. Alberto Rocha Soto

22:30 horas - Verbena con Los Player's y el trío Nostalgia

Sábado, 11 de julio

11:00 horas - Pasacalles de la charanga Os Charamujas

12:00 horas - Homenaje a los socios mayores de 80

12:30 horas - Sesión vermut con actuación de Antonio Barros e Ialma

17:00 horas - Jornada de ajedrez

22:00 horas - Verbena a cargo de Capitol con el trío Nevada

Domingo, 12 de julio

12:00 horas - Misa Mayor con actuación del grupo de gaitas Fillos d'Pilé

17:00 horas - Fitciones Fitness y Animaciones

22:00 horas - Verbena con Disco Móvil Nexus

Fiestas de Santa Baia e San Antón de Alcabre

Cartel de las Fiestas de Santa Baia e San Antón de Alcabre 2026 Cedida

El barrio olívico de Alcabre ya se prepara para celebrar del 9 al 13 de julio sus fiestas patronales en honor a Santa Baia y San Antón de Alcabre, unas celebraciones que estarán llenas de diferentes opciones gastronómicas, música en directo, animación por las calles y mucho más.

La programación completa de este fin de semana:

Jueves, 9 de julio

19:30 horas- Inauguración de la Fiesta Gastronómica del Mar de Alcabre

23:30 horas - Verbena con el grupo América de Vigo

Viernes, 10 de julio

20:00 horas - Actuación del Grupo Los Juais

21:00 horas - Lectura del pregón por Horacio Gómez Araújo, expresidente del Real Club Celta de Vigo

expresidente del Real Club Celta de Vigo 22:00 horas - Éxitos de los 80 y 90 por DJ Oliveira Big-O

23:00 horas - Sesión hits 2000 a 2010 con Jose AM

00:30 horas - Mejores éxitos de los 90 con DJ Sash

Sábado, 11 de julio

10:30 horas - Pasacalles con la Charanga Imperialis

13:00 horas - Pandereteras Ghandainas de la A.V.V. Nosa Terra de Alcabre

18:00 horas - Pasacalles con la Charanga Imperialis

19:00 horas - Espectáculo infantil de Atípico Circo

22:30 horas - Verbena con Urban Discomóvil y concierto de Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón

Domingo, 12 de julio

10:30 horas - Pasacalles del grupo de gaitas Peña Xuntanza

11:45 horas - Unión Musical de Candeán

12:00 horas - Misa solemne en honor a Santa Baia cantada por la Coral Polifónica Perla del Atlántico

13:15 horas - Concierto de la Banda de Candeán en el torreiro

18:30 horas - Cucañas a cargo de CF Orquesta Fantasma

22:00 horas - Verbena con el grupo Tributo a Nacional 81 y la orquesta Kubo

XVII Rally das Donas

Cartel del Rally das Donas Cedida

El sábado 11 se celebrará una nueva edición del Rally das Donas para vehículos clásicos, una ruta de 110 kilómetros que dará inicio a las 14:30 horas en el Parking Superior del Centro Comercial Gran Vía.

El recorrido transcurrirá por las carreteras del Sur de la provincia de Pontevedra. Se realizará una parada a las 18:00 horas en la Bodegas Lagar de Fornelos en la que se degustará sus vinos y se finalizará con una cena y baile en el Restaurante Las Colinas, Tebra.

Circus Nova Aura

Cartel del nuevo espectáculo de Circus Nova llamado 'Aura' Cedida

El sábado 11 a las 21:00 horas en el CEIP O Pombal de Vigo se podrá disfrutar de una nueva función de Aura, el nuevo espectáculo de Circus Nova en el que se celebra la creatividad y emoción de las acrobacias, el humor y una historia envolvente que seguirá a todos los presentes frente a un mundo controlado por la inteligencia artificial.