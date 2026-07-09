El chiringuito a pie de playa con una pantalla gigante para ver el Mundial: "Imposible perderse mañana el partido"

Todos los que vivan en la comarca de Vigo o estén disfrutando de sus vacaciones de verano por la zona están de suerte. La playa de Patos, en Nigrán (Pontevedra), acogerá un plan perfecto para disfrutar del próximo encuentro entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final, en el que la selección española buscará un puesto en las semifinales.

El partido se disputará el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles y está programado para las 21:00 horas (hora peninsular). El chiringuito Maui instalará una pantalla gigante en plena playa, donde se podrá seguir el partido y disfrutar de un DJ en directo.

Un chiringuito junto al mar con pantalla gigante

No será la primera vez que el chiringuito Maui apueste por retransmitir los partidos de la selección española en la playa de Patos. Durante el resto de encuentros del campeonato ya instaló una pantalla gigante, y en todos ellos fue un completo éxito lleno de aficionados dispuestos a animar a la Roja.

El encuentro decisivo de cuartos de final frente a Bélgica no iba a ser menos. "Lo que no hay es una segunda oportunidad en estos cuartos de final. Por eso es imposible perderse mañana en Maui Patos el partido entre España y Bélgica", comentan desde el Grupo Maui en sus redes sociales.

La entrada tendrá un precio de 4 euros e incluirá una consumición, que podrá elegirse entre cerveza, vino, sangría o refresco. Además, la fiesta comenzará antes del pitido inicial, ya que desde las 19:30 horas habrá música con DJ en directo para ir calentando el ambiente.

Todo ello tendrá lugar en un escenario privilegiado: el chiringuito Maui, situado a pie de playa de Patos, en Nigrán. Este arenal, considerado uno de los más conocidos de las Rías Baixas, cuenta con unos 600 metros de longitud, arena fina y blanca y aguas cristalinas.

Sin duda, un planazo perfecto para disfrutar de la playa este viernes de verano y, a las 19:30 horas, irse al local a disfrutar de la música y el partido de la Selección de España con una pantalla gigante y un ambiente espectacular.