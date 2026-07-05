Una turista visita una playa de Galicia y no da crédito: "No puedo creer que esté en España"

Durante la temporada estival, Galicia recibe una gran afluencia de turistas, tanto del resto de España como de otros países. Es habitual encontrarse con personas de diferentes procedencias, acentos e idiomas en toda la comunidad. No obstante, las Rías Baixas se consolidan cada verano como uno de los destinos preferidos por quienes eligen Galicia para sus vacaciones.

Muchos turistas comparten en sus redes sociales vídeos en los que muestran los lugares que recorren. Entre los espacios que más llaman su atención destacan las playas, que los sorprenden por la transparencia de sus aguas, la arena blanca y fina y, por supuesto, la baja temperatura del mar, una de las características más singulares del litoral gallego.

"Todavía no puedo creer que esta playa esté en España"

Playa de Rodas Shutterstock

Una turista que, según la descripción de su cuenta de TikTok, trabaja como azafata de vuelo, aprovecha sus viajes para descubrir algunos de los rincones más especiales de los sitios que visita. En esta ocasión, su ruta la llevó hasta Galicia, donde no dudó en conocer una de las playas más emblemáticas de las Rías Baixas: la playa de Rodas, en las Islas Cíes (Pontevedra).

Desde la orilla del mar compartió un vídeo en TikTok en el que mostró su asombro por la belleza del lugar: "Todavía no puedo creer que esta playa esté en España", dijo Paula a través de su cuenta.

"La playa de Rodas ofrece aguas turquesas y poco profundas, ideales para nadar y relajarse", continúa en su descripción del vídeo. También se ha detenido en dar una serie de recomendaciones según su visita, para quienes estén valorando hacer una visita a la playa.

En definitiva, quedó tan encantada con esta playa que solo pudo recomendarla: "Es una visita obligada para quienes buscan playas recónditas y paisajes naturales".

Un paraíso en las Islas Cíes

Playa de Rodas Shutterstock

La playa de Rodas, se sitúa en las Islas Cíes, que forman parte del Parque Nacional de las Illas Atlánticas de Galicia. Es uno de los arenales más conocidos de estas islas y uno de los espacios naturales más destacados de la costa gallega.

Su fama internacional aumentó tras ser reconocida por el periódico británico The Guardian como una de las mejores playas del mundo, lo que hizo que apareciese en numerosas guías y publicaciones de viajes.

La playa de Rodas conecta las islas de Monteagudo y do Faro mediante una extensa lengua de arena que rodea el Lago dos Nenos, una piscina natural de aguas cristalinas que varía con la marea. Con más de 1 kilómetro de arena blanca y fina, aguas transparentes y su característica forma simulando una media luna, esta playa destaca tanto por su belleza como por el entorno que la rodea.

Aunque es posible que Rodas sea la playa más visitada, el archipiélago también cuenta con otras playas de gran belleza como Figueiras y Nosa Señora.