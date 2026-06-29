Un autobús conectará O Porriño y Praia América (Pontevedra) en julio y agosto: horarios y paradas

Ya se encuentra en funcionamiento el servicio de autobús que conecta O Porriño con Praia América. La salida se realizará desde la parada situada en la Avenida de Galicia a las 15:00 horas, con llegada prevista a Praia América a las 15:30 horas. El regreso tendrá lugar a las 20:30 horas, llegando a O Porriño alrededor de las 21:00 horas.

Las personas usuarias podrán beneficiarse de las bonificaciones previstas por la Xunta de Galicia para el transporte público, entre ellas las correspondientes al Carné Joven, la Tarjeta Xente Nova y el Carné +65. Según informan desde el consistorio local, se trata de una alternativa de transporte público que facilita los desplazamientos al litoral durante los meses de julio y agosto.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó la importancia de seguir dando visibilidad a este tipo de servicios de transporte público que contribuyen a mejorar la movilidad de la ciudadanía durante el periodo estival. "Facilitar el acceso a alternativas de transporte es también una forma de ofrecer más oportunidades de ocio y favorecer desplazamientos más sostenibles", señaló.

Por su parte, la concejala de Transporte Público, Vanessa Ucha, animó a la ciudadanía a utilizar este servicio y recordó que "el transporte público es una herramienta clave para avanzar hacia una movilidad más eficiente y sostenible, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta el número de desplazamientos hacia el litoral".