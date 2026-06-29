Playa América, en Nigrán.

Playa América, en Nigrán. Shutterstock

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Un autobús conectará O Porriño y Praia América (Pontevedra) en julio y agosto: horarios y paradas

Se trata de una alternativa de transporte público que facilita los desplazamientos al litoral durante los meses estivales

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Ya se encuentra en funcionamiento el servicio de autobús que conecta O Porriño con Praia América. La salida se realizará desde la parada situada en la Avenida de Galicia a las 15:00 horas, con llegada prevista a Praia América a las 15:30 horas. El regreso tendrá lugar a las 20:30 horas, llegando a O Porriño alrededor de las 21:00 horas.

Playa América, en Nigrán.

Las personas usuarias podrán beneficiarse de las bonificaciones previstas por la Xunta de Galicia para el transporte público, entre ellas las correspondientes al Carné Joven, la Tarjeta Xente Nova y el Carné +65. Según informan desde el consistorio local, se trata de una alternativa de transporte público que facilita los desplazamientos al litoral durante los meses de julio y agosto.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó la importancia de seguir dando visibilidad a este tipo de servicios de transporte público que contribuyen a mejorar la movilidad de la ciudadanía durante el periodo estival. "Facilitar el acceso a alternativas de transporte es también una forma de ofrecer más oportunidades de ocio y favorecer desplazamientos más sostenibles", señaló.

Por su parte, la concejala de Transporte Público, Vanessa Ucha, animó a la ciudadanía a utilizar este servicio y recordó que "el transporte público es una herramienta clave para avanzar hacia una movilidad más eficiente y sostenible, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta el número de desplazamientos hacia el litoral".