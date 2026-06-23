El Vigo SeaFest 2026 presenta su programación deportiva: actividades náuticas, basket 3x3 y waterpolo

El Vigo SeaFest 2026 volverá a sumar algo más que gastronomía, música y actividades familiares, reforzando para esta séptima edición su programación deportiva con propuestas náuticas, deportes urbanos y exhibiciones acuáticas, convirtiendo los Jardines de Montero Ríos y la Dársena del Real Club Náutico de Vigo en un gran espacio de ocio al aire libre.

El objetivo es acercar el mar a la ciudadanía desde diferentes perspectivas, vinculando el deporte, la vida activa y la promoción del consumo de pescado y productos del mar.

Este año, como principal novedad, el festival arrancará el jueves 9 de julio, a las 20:00 horas, con una exhibición de natación artística en la Dársena del Real Club Náutico de Vigo. Será la primera vez que esta disciplina forme parte de la programación del Vigo SeaFest, con una propuesta visual que combinará deporte, música y mar en un escenario singular y que servirá, además, como acto inaugural de las actividades deportivas del festival.

La programación continuará los días 10 y 11 de julio con una nueva edición del Torneo Basket 3x3 Vigo SeaFest, que volverá a reunir a equipos masculinos y femeninos de diferentes categorías y llevará el baloncesto urbano al centro de la ciudad.

El mar será también protagonista con los tradicionales Bautismos de Mar, organizados en colaboración con el Real Club Náutico de Vigo, que permitirán a participantes de todas las edades iniciarse en la navegación a vela mediante recorridos guiados por la ría.

Además, la Dársena Central acogerá el VIII Torneo Marítimo WP-RCNV | VI Trofeo Vigo SeaFest, una competición de waterpolo que reunirá durante el fin de semana a numerosos deportistas y clubes. El torneo se celebrará los días 11 y 12 de julio, consolidando el puerto deportivo como uno de los escenarios destacados del programa deportivo estival.