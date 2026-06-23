Todo lo que tienes que saber para celebrar San Juan en Vigo y su comarca

Este martes por la noche comenzará la celebración de San Juan, que se extenderá durante la madrugada del miércoles, 24 de junio, un día que este año es festivo autonómico en Galicia, por lo que se prevé una de las noches de San Juan más concurridas de los últimos años.

La de San Juan es la noche más corta del año y también una de las fiestas con más tradición de Galicia; las grandes protagonistas de este día son las hogueras, con las que se celebra el solsticio de verano y con el fuego quemar lo viejo para purificarse, alejar a los malos espíritus y dar fuerza al sol.

Vigo y su área metropolitana ya están preparadas para que la celebración empiece a partir de esta tarde.

¿Cuántas hogueras habrá en Vigo?

El Concello de Vigo recibió 23 solicitudes para la celebración de hogueras de San Juan. De ellas, dos son de ámbito privado y las 21 restantes se distribuyen por barrios, parroquias, asociaciones vecinales, entidades y establecimientos.

La autorización definitiva queda condicionada a la revisión previa y al cumplimiento de las medidas de seguridad. Además, las autorizaciones podrían quedar sin efecto si el índice de riesgo de incendio forestal alcanzase niveles extremos.

¿Dónde estarán las hogueras de San Juan en Vigo?

Estas son las ubicaciones de las 21 hogueras de San Juan 2026:

Asoc. Irmandade de Festas Patronais San Blas — Alameda do Torreiro s/n, Bembrive.

Centro Recreat. Art. e Cultural de Coruxo — Entorno Capilla do Bao.

Asoc. Veciños de San Pedro de Matamá — Torreiro da Festa, Matamá.

Asoc. Cultural As da Industria — Praza da Industria Conserveira / Explanada Parque Infantil.

Asoc. Veciñal Val do Fragoso — Rúa Val Miñor, 3.

Asoc. Veciñal Cultural e Deportiva San Xurxo — Eira Vella, 4, Saiáns.

Com. de Festas San Xoán Bautista de Freixo — Estr. San Xoán, nº 10.

Asoc. Veciños Nosa Terra de Alcabre — Torreiro Igrexa Vella, Alcabre.

Lola y Lía Viriato S.L. — Camiño Os Muíños, nº 19.

Asoc. Veciños Teis — Praia da ETEA.

Asociación Festas dos Liñares — Torreiro dos Liñares, Canido.

Asoc. Veciñal e Cultural Casco Vello — Praza do Berbés.

Asoc. Veciñal Cultural e Recreativa San Mamede Zamáns — Finca anexa Centro Cultural Zamáns.

Asoc. Veciñal Cultural e Deportiva de Cabral — Local social da Asociación de Veciños, Avda. Santa Mariña, 95.

Club de Campo Vigo — Ctra. Canido, nº 95.

Asoc. Unión Veciñal Cultural e Deportiva de Candeán — Camiño Devesa, 23, Candeán.

Asoc. Veciños Doctor José Casas — Alameda Eduardo Cabello.

AAVV Monte da Mina de Castrelos — Monte da Mina.

Marcos Almeida Domínguez — Avda. Galicia, 142 / Bar A de Charly.

Real Aero Club de Vigo — Real Aero Club / Avda. Aeropuerto.

Asoc. Centro Veciñal e Cultural de Valladares — Camiño do Predregal, nº 6.

¿Se pueden hacer hogueras particulares?

No se pueden encender hogueras de forma libre o improvisada. Cualquier hoguera, tanto en terreno público como privado, necesita autorización municipal. En espacios públicos de titularidad municipal, las autorizaciones se conceden a colectivos, asociaciones vecinales o culturales legalmente constituidas, con seguro de responsabilidad civil cuando corresponda.

¿Hasta qué hora pueden durar las hogueras?

Todas las celebraciones deberán finalizar, como máximo, a las 04:00 horas de la madrugada del 23 al 24 de junio. Los responsables de cada hoguera deberán asegurarse de que las brasas y cenizas queden totalmente apagadas antes de abandonar el lugar.

¿Dónde está prohibido encender fuego?

El bando municipal publicado por el Concello prohíbe las hogueras en playas, parques y jardines municipales, así como en el ámbito del Casco Vello, salvo autorizaciones concretas. También se prohíben en lugares próximos a tendidos eléctricos, inmuebles, zonas verdes, mobiliario urbano, vehículos o cualquier emplazamiento que pueda generar una situación de riesgo.

Prohibiciones y tamaño de las hogueras

Está prohibido quemar materiales contaminantes o peligrosos, como neumáticos, plásticos, aceites, aerosoles, envases a presión o cualquier producto que pueda desprender gases tóxicos.

Las hogueras deberán respetar además las limitaciones de tamaño y seguridad: en zonas urbanas, el combustible no podrá superar los 4 metros de diámetro ni los 2 metros de altura; en zonas rurales, el límite será de 6 metros de diámetro y 3 metros de altura. También deberá mantenerse una distancia mínima de 12 metros respecto a edificios, árboles, vehículos y mobiliario urbano.

Refuerzo de Vitrasa

Como suele ocurrir en este tipo de ocasiones, Vitrasa activará un dispositivo especial de transporte urbano este martes 23 de junio para facilitar los desplazamientos hacia Samil y el regreso durante la madrugada.

Desde las 19:00 horas, todas las líneas regulares hacia Samil tendrán refuerzos:

Llorones, Travesía de Vigo nº 7: líneas C3d, L4C, L15A, L15B, L15C y L23, con una frecuencia media de 5 minutos.

con una frecuencia media de 5 minutos. Policarpo Sanz nº 25: líneas C3i, L10, L15B y L15C, con una frecuencia media de 8 minutos.

con una frecuencia media de 8 minutos. Plaza de América nº 3: líneas C3d, L4C, L10 y L15A, con una frecuencia media de 8 minutos.

Durante la madrugada, la línea N1 conectará Samil con el centro y distintos barrios con una frecuencia especial de 25 minutos. También habrá servicio nocturno en la C1 y en la N4, con funcionamiento de víspera de festivo, y la línea 4 cubrirá de forma extraordinaria zonas como Navia, Balaídos y Martínez Garrido.

Cortes de tráfico

Este martes por la tarde también se celebrará la XLII Carreira Nocturna de San Xoán, que provocará alteraciones en el tráfico y en el servicio de autobuses a partir de las 20:45 horas aproximadamente. La prueba saldrá a las 21:00 horas desde la Praza do Rei y tendrá un recorrido urbano de unos 7,7 kilómetros, con llegada en la zona de O Berbés.

Las líneas afectadas recuperarán su recorrido habitual de forma progresiva a medida que avance y finalice la carrera.

Fiestas, sardiñadas y música

Además de las hogueras, varios barrios han anunciado programación propia con sardiñadas, música y actividades.

En Teis, la celebración tendrá lugar en el paseo marítimo de la ETEA, con sardinas, choripán y conciertos. Actuarán Frans Bansfield a las 20:00 horas, Blue Monk a las 21:45 horas; tras el encendido de la hoguera, previsto para medianoche, actuará El Cuarto de Tula a las 00:30 horas.

En Bouzas, la Noite de San Xoán arrancará a las 18:30 horas con sardiñada, continuará con el grupo A Mafia a las 21:30 horas, el encendido de la hoguera a las 00:00 horas y la actuación de Plan B a las 00:30 horas. El día 24 habrá sesión vermú con animación infantil y música.

En el Casco Vello Alto, no habrá hoguera, pero sí sardiñada, tapas y sesión DJ en la Praza do Abanico, en la Rúa San Sebastián, a partir de las 19:30 horas.

En O Berbés, la Noite das Fogueiras reunirá hoguera, sardinas con pan de millo, música de gaiteiros y actividades como un obradoiro de danzas del mundo.

Área Metropolitana

La celebración se extenderá más allá de la ciudad olívica, con algunas de las celebraciones más populares en el área metropolitana viguesa, como las de Nigrán y O Porriño.

En el Val Miñor, Panxón es uno de los lugares tradicionales de más afluencia de toda la comarca; este año, el día 23 habrá verbena con la orquesta Solara y el grupo La Nave; el miércoles 24, concierto de la Banda de Guerra Brilat, misa en honor a San Xoán Bautista, procesión y verbena con Saudade; y el jueves 25, pasacalles, misa de la Virxe do Carmen, procesión, fuegos artificiales y verbena con La Fórmula.

Como ya viene siendo habitual, el Concello de Nigrán mantiene la prohibición de encender hogueras, hacer agujeros en la arena o realizar botellones en los arenales de Praia América y Panxón. El dispositivo de vigilancia contará con Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y drones, y las sanciones por incumplir la normativa pueden ir de los 3.000 a los 200.000 euros.

Para acudir a Panxón desde Vigo en transporte público lo ofrece Lugove, que también conecta con Baiona y A Guarda. Hasta el 30 de junio se mantiene el horario de invierno.

Otra de las grandes celebraciones estará en O Porriño, donde el Concello ha autorizado 21 hogueras, entre públicas y privadas, repartidas por el casco urbano y las parroquias. Diez de ellas serán públicas y estarán impulsadas por el tejido asociativo, con propuestas en espacios como San Benito e San Sebastián, A Forna, Mosteiro-Budiño, O Castelo, As Mimosas de Carracido, Mosende, Atios o Pontellas.

En Moaña, una de las citas más multitudinarias será el Fuego Fest, que se celebrará en el Espazo Multiusos de la Plaza de Abastos. El festival, concebido como una alternativa musical organizada para la noche de San Juan, contará con artistas como RVFV, La Factoría, Buxxi, LG1DO, Dumore, Michi y Anxo Silva.