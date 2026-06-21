El refugio de Borja Iglesias junto al mar: playas paradisíacas, marisco de lujo y Patrimonio de la Humanidad

El gallego y delantero del Celta, Borja Iglesias, apodado como 'El Panda' se encuentra ahora mismo disputando la Copa Mundial de Fútbol 2026, este año organizada conjuntamente por tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

La noticia de que había sido convocado por Luis de la Fuente le llegó mientras disfrutaba del sol y la piscina en un hotel de Ibiza junto a su pareja, María Valero. Según explicó el delantero celeste en su aparición en 'La Revuelta', comenzó a ser un usuario habitual de esta joya del mar Mediterráneo a raíz de comenzar su relación amorosa.

El delantero más viral y más seguido

Borja Iglesias RC Celta.

Natural de Santiago de Compostela, Borja Iglesias regresó al Celta de Vigo en la temporada 2024/2025, tras su etapa en el Real Betis Balompié.

El delantero ya había formado parte de la identidad celeste en 2013, cuando debutó con el equipo filial en la categoría que ahora se conoce como Primera Federación. Dos años más tarde, en 2015, disputó su primer encuentro con el primer equipo en Primera División.

Actualmente, el futbolista gallego es una de las figuras del Celta de Vigo y forma parte de la convocatoria de la Selección Española en el Mundial de Fútbol 2026. Precisamente durante el torneo protagonizó una de las anécdotas más comentadas y virales de los últimos días en redes sociales.

En un vídeo difundido por El Chiringuito puede verse cómo el personal de seguridad impide a Borja Iglesias acceder al hotel de concentración de la Selección Española al no reconocerlo. Ante la situación, el delantero tuvo que contactar con miembros de la selección para que confirmaran su identidad y le facilitaran la entrada al recinto.

Más allá de su rendimiento deportivo, Borja Iglesias suele generar un amplio debate en redes sociales por su compromiso social y su defensa de los derechos humanos frente al racismo, el machismo y la LGTBIfobia.

Esta misma temporada fue objeto de insultos homófobos por llevar las uñas pintadas. Cabe recordar que el jugador comenzó a pintárselas de negro en 2020 como gesto de concienciación y protesta contra el racismo y la homofobia en el fútbol.

A pesar de las críticas, los insultos y las faltas de respeto recibidas, el delantero del Celta siempre se ha mostrado firme en sus convicciones. Como muestra de apoyo, el celtismo acudió a un partido en Balaídos con las uñas pintadas, respondiendo así a las burlas, amenazas e insultos dirigidos al futbolista.

Ibiza para desconectar

Ibiza Shutterstock

Ibiza es uno de esos destinos a los que muchos famosos escapan siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten. Entre ellos se encuentra el gallego Borja Iglesias, un enamorado de la isla.

No es de extrañar, ya que esta joya del Mediterráneo ofrece playas y calas paradisíacas, una gastronomía excepcional y un casco histórico único. Su emblemática Dalt Vila, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 4 de diciembre de 1999, es uno de los grandes atractivos de la isla.

La mayoría de los turistas se decantan por visitar sus espectaculares calas. Algunas son muy conocidas, como la popular Cala Comte, famosa por sus aguas turquesas y sus impresionantes puestas de sol. Sin embargo, también existen otras menos masificadas y de fácil acceso. Auténticos paraísos de aguas cristalinas rodeados de naturaleza.

Cala Comte, Ibiza Shutterstock

Entre ellas destacan Cala D’En Serra o la Cala Salada y Saladeta, a las que se puede llegar prácticamente en coche hasta la misma playa. También sobresalen rincones como Cala Es Portitxol, cuyo acceso requiere una ruta a pie de entre 20 y 45 minutos, o Cala Llentrisca, a la que se llega tras un paseo de 15 minutos.

En cualquier visita a Ibiza es imprescindible descubrir su casco histórico amurallado. En lo más alto se alza la Catedral de Santa María, dominando el perfil de la ciudad y ofreciendo unas vistas espectaculares.

Catedral de Santa María, Ibiza Shutterstock

Dentro de las murallas, no pierdas el lujo de perderte entre sus calles empinadas y empedradas, contemplar sus casas blancas llenas de encanto y descubrir la amplia oferta de restaurantes donde degustar mariscos frescos y algunos de los mejores platos de la gastronomía mediterránea.