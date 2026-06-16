El nuevo refugio creativo para parar y pintar en Vigo: "Buscamos que la gente reconecte consigo misma"

Desde comienzos de junio, Vigo cuenta con un nuevo espacio de ocio alternativo pensado para escapar de la rutina y desconectar: Tinta Vella, situado en la Rúa San Roque, en el barrio de Lavadores.

Alex, su precursor, explica que la motivación del proyecto era crear un lugar en el que los vigueses pudieran permitirse "parar" y descansar. "El objetivo es que sea un refugio creativo que permita escapar de la rutina y reconectar con uno mismo durante dos horas", señala.

Se trata de un local de tipo paint and sip, donde cualquier persona, sin necesidad de experiencia previa, puede disfrutar de una sesión de pintura libre acompañada de una bebida de cortesía y de todos los materiales necesarios para desarrollar la actividad (mandil, pinceles, pinturas, entre otros). Al finalizar, cada participante se lleva a casa una creación propia y única. "Nosotros siempre decimos que el objetivo no es hacerlo bien, sino jugar y reconectar con el niño que llevamos dentro", añade.

Alex cuenta que, durante la inauguración, acudieron personas que nunca habían cogido un pincel y salieron emocionadas tras conseguir crear algo por sí mismas. "Eso es lo bonito de este espacio, ver como la gente se emociona y es capaz de relajarse", explica.

Actualmente, debido a su reciente apertura, Tinta Vella ofrece talleres de pintura libre de jueves a sábado, con distintos formatos y tamaños de lienzo, así como sesiones "TintaNenos" los miércoles, pensadas para los más pequeños o para disfrutar de una actividad en familia. "Las familias reclamaban sesiones para niños y están funcionando muy bien, sobre todo de cara al verano", explica Alex. Además, también ofrecen tarjetas regalo para quienes quieran sorprender a alguien con esta experiencia.

La buena acogida del negocio en el barrio ha impulsado al equipo a plantear nuevas propuestas para seguir innovando y ampliando la oferta de ocio. "En el futuro queremos incorporar talleres para pintar tote bags y marimo, el alga japonesa del amor", avanza. Aunque no está directamente relacionado con la pintura, los marimo se asocian al cuidado y al amor propio: son algas que pueden vivir muchos años, pero requieren atención semanal, cambiando el agua y moviéndolas suavemente con la mano. "Está relacionado con el autocuidado, porque una vez a la semana tienes que parar y centrarte en la actividad que estás haciendo", explica.

Pese a llevar apenas una semana abiertos, aseguran que la acogida en el barrio no podría ser mejor: "Estamos muy sorprendidos y no podríamos estar más contentos".