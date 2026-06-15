Confirmado: ya se puede visitar la "mejor" piscina gratuita a orillas del río Miño hasta el 13 de septiembre

El Consello Municipal de Deportes (CMD) del Ayuntamiento de Ourense abrió el pasado 12 de junio las piscinas de Oira, una instalación que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha calificado como la “mejor piscina gratuita” de España.

La piscina, de acceso libre y gratuito, cuenta con una longitud de 77 metros y está situada a orillas del río Miño. Es un espacio único que permite disfrutar de una jornada al aire libre en un entorno natural privilegiado, ideal para refrescarse y pasar el día en medio de la naturaleza.

Piscina de acceso libre y gratuito

Piscinas de Oira (Ourense) con acceso libre y gratuito ourense.gal

Las piscinas de Oira ya han abierto sus puertas para dar inicio a una nueva temporada estival en Ourense. Este espacio municipal, situado a orillas del río Miño, se ha convertido en uno de los lugares más frecuentados durante los meses de calor gracias a su acceso libre y gratuito.

Es una oportunidad maravillosa para tratar de sobrevivir a las altas temperaturas que se acostumbran a vivir en Ourense durante los meses de verano.

Las instalaciones de Oira permanecerán abiertas hasta el 13 de septiembre, todos los días de la semana, incluidos los festivos, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas.

De esta forma, toda aquella persona que lo desee podrá refrescarse al aire libre en un espacio de máxima belleza, a orillas del río Miño y rodeado de naturaleza.

🏊♂️ Oira (Orense), la mejor PISCINA GRATUITA de España... Quizá, incluso, la mejor del país.



El vaso, que mide 77 metros de longitud, está enclavado a orillas del majestuoso río Miño. pic.twitter.com/2HLZT8Nldm — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) June 12, 2026

La zona cuenta con una amplia área de baño, además de personal de socorrismo y vigilancia encargado de velar por la seguridad y el correcto funcionamiento del recinto.

Desde el Consello Municipal de Deportes recuerdan la importancia de respetar las normas establecidas para garantizar una convivencia adecuada entre los usuarios.

Entre las principales restricciones figura la prohibición de fumar o consumir bebidas alcohólicas dentro del recinto. Tampoco está permitido acceder con bicicletas o patinetes, que deberán dejarse en las zonas habilitadas en el exterior.

Asimismo, "no está permitido usar sillas o hamacas en la zona de playa", salvo en el caso de personas con movilidad reducida.