Mos (Pontevedra) celebra por todo lo alto el día grande de la Festa da Rosa con Touriñán como pregonero

La Festa da Rosa, declarada de Interés Turístico de Galicia, vivió este sábado una de sus jornadas más destacadas con la celebración del día grande de su 53ª edición, que reunió a cientos de personas en el Pazo de Mos en torno a las tradiciones, la gastronomía, la cultura y la música.

La programación comenzó por la mañana con el tradicional Concurso de Rosas y el Concurso de Empanada de Millo, dos de las citas más emblemáticas de una fiesta profundamente vinculada a la historia y a la identidad del municipio. Posteriormente, se celebró la misa solemne en la Iglesia de Santa Eulalia de Mos y la tradicional ofrenda floral a los Marqueses de Mos, en un acto cargado de simbolismo y recuerdo de la historia local.

El acto institucional continuó con el pregón oficial a cargo del actor y humorista Touriñán, que, con su característico tono humorístico, destacó el valor de las tradiciones, la identidad local y la capacidad de Mos para convertir la Festa da Rosa en un referente festivo y cultural en Galicia.

Durante la jornada se procedió también al nombramiento de los nuevos Valedores y Valedoras de la Rosa de Mos, que este año fueron los valedoriños Alba Salgueiriño y Óscar Molinos, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; la campeona del mundo de baile Patricia Martínez; Radio Vigo; Celta Integra Zelnova; y el músico y rondalleiro Dani Burgos, que fue sorprendido durante su nombramiento por la Rondalla Santa Eulalia de Mos.

Además, actuaron la Banda de Música Xuvenil de Torroso y la Banda de Gaitas Provincia de Pontevedra, y se entregaron los premios de los concursos: la Mejor Rosa fue para María Fernández, de Mos, mientras que Cela recibió el reconocimiento especial como parroquia con más ramos presentados, con 53. En el Concurso de Empanada de Millo, Sara Samartín obtuvo el premio a la mejor presentación, Panadería San Miguel el de la empanada más grande y Carmen Albán el de mejor sabor.

La jornada incluyó también la inauguración oficial de la I Feira do Viño Rosado de Galicia, una de las grandes novedades de esta edición, organizada con la colaboración de AGACAL y con la participación de bodegas de las denominaciones de origen Monterrei, Valdeorras y Ribeira Sacra.