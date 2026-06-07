La boda de Gabri Veiga: Reunión de canteranos del Celta y actuación de Omar Montes

Gabri Veiga, canterano del Real Club Celta de Vigo y actual jugador del Oporto -y muy querido en la ciudad por haber sido crucial en los momentos más bajos del club vigués- se ha casado este fin de semana con Carla, su novia de toda la vida y madre de su primera hija. Veiga llegó, incluso, a pedirle matrimonio en el Estadio Municipal Abanca Balaídos. Lo hizo en diciembre de 2024 y, año y medio después, ha llegado el día más esperado para la joven pareja.

En las últimas horas, jugadores celestes como el ourensano Hugo Álvarez, o el portero Iván Villar, han compartido imágenes en la boda de Veiga, haciendo gala de la buena amistad que los une fuera del campo. Gabri y Carla han estado acompañados, como no podía ser de otro modo, también de familiares y numerosos amigos.

Pero, sin duda, uno de los momentos más sorprendentes ha sido la actuación, en el marco de la celebración, del cantante Omar Montes. El propio intérprete ha compartido imágenes de la fiesta posterior en sus redes sociales, en las que se ha podido ver a Gabri Veiga con el micrófono cantando y a toda la boda muy animada. Antes, Montes habría disfrutado de la gastronomía gallega en la compañía de su equipo aprovechando su visita a Galicia.