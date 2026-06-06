El refugio de Pedro Alonso: un pueblo con menos de 500 habitantes, un santuario del siglo XIX y muy rural

Galicia tiene el orgullo de ser la cuna de muchos actores y actrices que hoy figuran entre los más destacados de España. Profesionales que comenzaron a darse a conocer en series gallegas y que, poco a poco, gracias a su talento, lograron hacerse un nombre en todo el país e incluso cruzar el charco, como es el caso de Pedro Alonso.

Nacido en Vigo en 1971, Pedro Alonso es uno de los actores gallegos más populares y reconocidos de la actualidad. En Galicia alcanzó gran notoriedad gracias a papeles tan recordados como el cura de la serie Padre Casares (2008-2015). Sin embargo, fue su interpretación de Berlín en la exitosa serie La Casa de Papel la que lo convirtió en una estrella internacional.

El refugio de Pedro Alonso en Galicia

Soutelo de Montes, en el municipio pontevedrés de Forcarei, es el lugar al que Pedro Alonso siempre vuelve. Fue allí donde pasó gran parte de su infancia, donde creció y disfrutó de una etapa que recuerda con especial cariño y de la que nunca ha renegado.

De hecho, siempre que su agenda se lo permite, aprovecha cualquier oportunidad para regresar a esta pequeña localidad del rural gallego.

Su vinculación sigue siendo tan fuerte que en 2024 fue distinguido con la Medalla de Ouro concedida por la Asociación Amigos da Terra de Montes. "De Soutelo ao mundo: Pedro Alonso, o noso embaixador global, será recoñecido coa nosa Medalla de Ouro. Un terramontés que leva a nosa esencia alá onde vai", destacaba la Asociación Socio-Cultural Can de San Roque en una publicación de Facebook en julio de 2024.

Entre los principales atractivos de Soutelo de Montes destaca el Peto das Ánimas de devoción a la Inmaculada Concepción, una construcción de 1832 considerada una visita imprescindible. Este pequeño santuario está formado por una hornacina de mampostería protegida por una verja y un cristal que custodia la imagen de la Virgen.

Aunque cualquier época es buena para acercarse a Soutelo de Montes, agosto tiene un atractivo especial gracias a la celebración de la Festa do Gaiteiro. Este evento se organiza de forma ininterrumpida desde 1979 y reúne cada año a cerca de 750 músicos, además de miles de asistentes llegados de distintos puntos de Galicia y Portugal.

Escultura en homenaje a los gaiteiros de Soutelo de Montes Turismo Rías Baixas

La fiesta rinde homenaje a Avelino Cachafeiro, considerado uno de los gaiteiros más importantes de la historia de Galicia. Como recuerdan desde Cultura de Galicia: "Poco podía imaginar Avelino Cachafeiro, cuando en 1924 fue proclamado el mejor gaiteiro de Galicia, que su nombre sería honrado en su pueblo natal tantos años después y con una fiesta de gran magnitud".

Hoy, esta celebración se ha convertido en una de las grandes referencias de la música tradicional gallega.

Los inicios de Pedro Alonso

Pedro Alonso siempre ha dejado claro su devoción, cariño y respeto por Galicia, la tierra que lo vio nacer y a la que regresa siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten. Fue allí donde creció y donde dio sus primeros pasos como actor, construyendo una carrera que, con el paso de los años, lo ha convertido en uno de los intérpretes gallegos más reconocidos dentro y fuera de España.

El vigués se ganó el cariño del público gallego gracias a series tan populares como Rías Baixas (2003-2005), Maridos e mulleres (2005), y Padre Casares (2008-2015). Más tarde dio el salto definitivo a nivel nacional con personajes como Diego Murquía en Gran Hotel (2011-2013), aunque el papel que cambió su vida fue el de Andrés de Fonollosa, más conocido como 'Berlín', en La casa de papel (2017-2021).

La popularidad de este personaje fue tal que acabó protagonizando su propia serie, Berlín, el spin-off que funciona como precuela de La casa de papel, cuya segunda temporada se ha estrenado recientemente. Sin embargo, el actor ya ha adelantado que esta será la última vez que se ponga en la piel del carismático ladrón.

Tras casi una década ligada a un personaje que le ha dado fama mundial, Pedro Alonso considera que ha llegado el momento de cerrar una etapa tan intensa como especial. Una despedida que pone fin a diez años inolvidables para él y para millones de espectadores en todo el mundo.