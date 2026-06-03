Confirmado: regresa a Galicia uno de los mercados medievales más esperados del 2026 durante 5 días en junio

El verano es la época dorada de los mercados medievales. Este tipo de ferias, que engalanan las calles de pequeños y grandes municipios con estandartes, escudos y antorchas, son famosos por sus puestos de artesanía y delicias gastronómicas como carne asada, empanadas y pulpo.

Aunque a lo largo del verano se celebrarán numerosos mercados medievales en distintos puntos de Galicia, el de Ourense está a la vuelta de la esquina. En concreto, el evento se desarrollará del miércoles 17 al domingo 21 de junio.

Regresa a Galicia uno de los mercados medievales más esperados

Coincidiendo con las fiestas patronales de la ciudad de As Burgas, el mercado medieval volverá a llenar las calles de historia, artesanía y animación, transformando por completo el entorno del Puente Romano.

Durante cinco días, del 17 al 21 de junio, esta emblemática zona de Ourense se convertirá en un auténtico viaje al pasado, con puestos de artesanía y gastronomía, espectáculos y actividades para todos los públicos.

La inauguración del mercado medieval tendrá lugar el miércoles 17 a las 17:00 horas. A partir del jueves, el recinto permanecerá abierto de 11:00 a 01:00 horas, con la única excepción del domingo 21, cuando el cierre está previsto para las 21:00 horas.

De forma paralela al mercado medieval, el Parque Barbaña acogerá diversas atracciones, como hinchables y otras propuestas, en el marco de las fiestas de Ourense. Estarán disponibles desde el miércoles 17 hasta el domingo 21, en el siguiente horario:

Miércoles, 17 de junio: de 19:00 a 02:00 horas

de 19:00 a 02:00 horas Jueves, 18 de junio: de 19:00 a 02:00 horas

de 19:00 a 02:00 horas Viernes, 19 de junio: de 19:00 a 02:00 horas

de 19:00 a 02:00 horas Sábado, 20 de junio: de 17:00 a 02:00 horas

de 17:00 a 02:00 horas Domingo, 21 de junio: de 17:00 a 23:00 horas

Pero eso no es todo. El Parque da Ribera de Canedo contará con una yincana de hinchables acuáticos, que se celebrará el miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 20:00 horas. Durante el fin de semana, la actividad ampliará su horario de 11:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Conciertos, verbenas y mucho más

La música tendrá un papel protagonista en las fiestas de Ourense. El Ayuntamiento ha confirmado las actuaciones de M-Clan, Miguel Ríos, Hard Gz y Conductores Suicidas, que rendirá tributo a Joaquín Sabina.

Asimismo, están previstas las actuaciones de orquestas y grupos como América, A Gramola Sesión DJs, Magma y Funcão Públika. Como broche final a las fiestas, el domingo 21 se celebrará un espectáculo de fuegos artificiales junto al Puente Romano,