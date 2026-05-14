De un mercado de arte a un desafío de 400 km en bici: todos los planes de este fin de semana en Vigo

El fin de semana en la ciudad olívica no dejará tiempo para que nadie se aburra. Desde conciertos, shows de humor y musicales infantiles hasta eventos deportivos de todo tipo. ¿A qué te apuntas?

Entre los eventos de estos días, destacamos el concierto de Budiño, Zootrópolis El Musical y el evento de tres días completos de ciclismo: Finisterrae Ultracycling 2026.

Conciertos del fin de semana

El gran protagonista de los conciertos de Vigo de este fin de semana es Budiño, quien presentará en la ciudad olívica su nueva gira de 2026 Branca Vela. Junto a él, también destacamos a artistas y grupos como Maríagrep y Mundo Prestigio, mori y Ona Mafalda.

El viernes 15 a las 20:30 horas llega Budiño al Teatro Afundación de Vigo, donde presentará su último trabajo discográfico: Branca Vela. Con este nuevo show, el querido artista transportará a su público más leal a su universo musical, donde se fusionan magistralmente la percusión tradicional y la electrónica orgánica. ¿Te lo vas a perder?

El viernes 15 tenemos doble cita musical, pues nos esperan Mundo Prestigio y Maríagrep en el Mondo Club a las 21:00 horas, donde presentarán su primer trabajo conjunto: Voy a pensar en ti, un proyecto que junta las identidades de la cantante compostelana y el grupo vigués y viaja entre el groove del nuevo pop, la canción melódica de los 70 y la psicodelia suave.

El sábado 16 a las 21:00 horas en la sala del Mondo Club, SON Estrella Galicia presenta una actuación inédita de mori, uno de los mayores referentes del bedroom pop actual. Se subirá a los escenarios olívicos para presentar su último trabajo: El Niño Bola, un álbum que combina romanticismo, melancolía y complicidad.

El sábado 16 a las 21:30 horas es el turno de Ona Mafalda de subirse al escenario de La Pecera, una propuesta que toma la parte más eléctrica del rock alternativo y la fusiona con la sensibilidad del pop contemporáneo. Tras haber actuado como telonera de Coldplay y haber pisado el escenario del prestigioso Primavera Sound, se embarca en una gira para presentar su nuevo álbum: Reset.

Espectáculo Ahora la Chunga Soy Yo de Palo Capilla

El viernes 15 a las 22:00 horas la humorista Palo Capilla presentará su show de humor Ahora la Chunga Soy Yo bajo la programación de la Irmandade de Festas Santa Ana de Beade.

La cómica, tras su exitosa gira junto a Luis Zahera, se vuelve a subir a los escenarios olívicos para presentar su espectáculo personal, un universo en el que el delirio se hace comedia.

La venta de entradas se realizará en el propio recinto.

Zootrópolis El Musical

El sábado 16 a las 17:00 horas el Teatro Salesianos acogerá el musical de Zootrópolis, basado en una de las películas de animación infantil más exitosas de la actualidad.

Es un emocionante espectáculo en el que toda la familia podrá disfrutar de voces en directo, bailes espectaculares y personajes entrañables que nos descubrirán el mágico universo de Zootrópolis.

El precio de las entradas será de 18 euros por persona.

Ardora Club Series 001

El sábado 16 desde las 18:30 horas se podrá disfrutar del evento de música techno Ardora Club Series 001 en Island Club. Esta propuesta presentará sesiones DJ de un mínimo de 2 horas, como respuesta a los sets cortos que se han puesto de moda en la actualidad.

La programación de Ardora Club incluye dos tipos de sesiones:

Terraza (Outdoor): Dani RC, Hoschpannung y un set especial de Victor Alvarez

Club (desde las 22:30 horas): Victor Alvarez, David Flashback y un invitado internacional especial.

Las entradas se encuentran a la venta desde 20 euros.

Finisterrae Ultracycling 2026

Del viernes 15 al domingo 17 los amantes del ciclismo podrán disfrutar de Finisterrae Ultracyling, un desafío de un total de 400 kilómetros que atraviesan Galicia desde Vigo hasta Finisterre.

La salida será en Vigo el viernes 15, aunque la hora todavía está pendiente de ser concretada, y la llegada será el domingo 17 a las 22:00 horas.

La información completa de este evento deportivo se encuentra reflejada en su página web. Se podrá participar tanto en bicicleta Gravel como en MTB.

XI Mercado da Arte do Calvario

El domingo 17 desde las 11:00 hasta las 20:00 horas se podrá disfrutar de la undécima edición del Mercado da Arte do Calvario.

Los asistentes podrán disfrutar de diferentes puestos de cerámica, ilustración, fotografía, pintura, artesanía, textil, joyas y mucho más.

Dentro de la programación del mercado también se incluirán una serie de actividades para que los más pequeños de la familia no se aburran. Además, también habrá música en directo durante toda la jornada y una sesión vermú.

Días de las Letras Galegas - Vivo en galego: Begoña Caamaño

El domingo 17 a las 12:00 horas en la Praza da Porta do Sol (o en el Museo MARCO en el caso de que llueva) tendrá lugar uno de los actos de celebración del Día de las Letras Gallegas 2026: Vivo en galego.

Este homenaje a Begoña Caamaño dará inicio con una lectura del Bando de las Letras Gallegas a cargo del director de la ETRAD, Ánxo Pintos. Acto seguido, se procederá a la lectura de textos de Begoña Caamaño y, para cerrar este acto, la ETRAD presentará una actuación musical.

Este acto será completamente gratuito y de acceso ilimitado.

La Urbana Fest

El domingo 17 llega a la ciudad olívica el Festival de Artes Escénicas, Urbanas y Digitales, un evento que llega por primera vez a Vigo para convertir Galicia en el epicentro nacional de la danza urbana, las artes escénicas y la cultura digital.

Será un evento apto para todos los públicos en el que se fusionarán competición, formación, tecnología y un espectáculo vibrante. ¡No te lo puedes perder!

XIV edición del Concurso de Canto e Percusión Tradicional Traspés

El domingo 17 el Auditorio Municipal de Vigo acogerá la celebración de la decimocuarta edición del Concurso de Canto y Percusión Tradicional Traspés. Se trata de un evento abierto a la participación de todo tipo de asociaciones sin ánimo de lucro.

El concurso se centrará en grupos de pandereteiras/os, que pueden ser femeninos, masculinos o mixtos y estarán organizados en cuatro grupos: Categoría A (hasta 10 años), Categoría B (10-13 años), Categoría C (13 a 17 años) y Categoría D (17 años en adelante).

Los trofeos incluyen premios en metálico y un accésit de vestuario.

Carrera Popular Praia de Samil

El domingo 17 a las 10:30 horas en la playa de Samil dará inicio una nueva edición de la Carrera Popular Praia de Samil - VI Memorial Alfonso Varela.

El evento se dividirá en diferentes categorías que tendrán que completar un máximo de 8 kilómetros. Los precios variarán según la categoría participante.

Para más información se puede consultar su respectiva página web.