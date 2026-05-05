Vigo busca talento: regresa en mayo el Talent Show Megaestrelas para descubrir artistas emergentes

Vigo vuelve a acoger una nueva edición del concurso Talent Show Megaestrelas los próximos 9, 16, 22 y 30 de mayo en el escenario Foodcourt de Vialia Vigo. Se trata de una plataforma de impulso para los artistas emergentes en la ciudad.

El jurado, formado por profesionales, será el encargado de valorar a los participantes y elegir a los mejores en las categorías de canto, baile, magia e interpretación. Los castings serán de acceso abierto al público, con limitación de aforo. El jurado estará compuesto por personal de la productora Línea Press y artistas profesionales como Rubén de Sá, Isidro Betancourt, Yennia, Álex Solla y Elvia Gago, que valorarán las actuaciones y seleccionarán a los mejores.

La presentación del evento tuvo lugar este martes y contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, quien destacó la evolución del concurso y subrayó la importancia de la alianza entre el Gobierno gallego y el certamen. Durante la presentación, celebrada en la fachada de la Delegación del Gobierno gallego en la ciudad y con la presencia de alumnado del CEIP Pintor Laxeiro, se realizaron actuaciones de Virginia Cruz, finalista de canto de la edición anterior, y de Daniela Miniño, campeona de baile individual hace dos años en esa modalidad y campeona del mundo el año pasado en Birmingham.

Según explicó Ana Ortiz, la administración autonómica mantiene su apoyo al Talent Show en esta nueva etapa en la que ya participan personas mayores de edad. "Tenemos un talento extraordinario en la ciudad y Megaestrelas ofrece una oportunidad única para que emerja", señaló.