Estos son los grandes conciertos que acogerá Vigo en mayo 2026

Entrando en la cuenta atrás para los conciertos de verano en Castrelos y la temporada de festivales, la música también tendrá mucho protagonismo este mes de mayo en Vigo.

Artistas gallegos, nacionales e internacionales y estilos para todos los gustos copan una agenda musical en la que habrá la celebración de aniversarios de bandas, la visita de referentes de la escena nacional y mucha música con raíz gallega.

Familia Caamagno

La banda de Sigüeiro celebra sus 15 años sobre los escenarios con la presentación de su tercer y último LP, Disco Comarcal. Lo harán en La Fábrica de Chocolate este viernes, 1 de mayo, a partir de las 21:30 horas.

O’Funk’illo

O'funk'illo

El potente directo de O’Funk’illo aterriza en la Sala MasterClub de Vigo el viernes, 8 de mayo, con su mezcla de funk, rock y descaro marca de la casa. La cita es a las 22:00 horas y las entradas se pueden comprar aquí por 19,80 euros.

SonDeSeu

Una de las grandes citas del mes es el concierto de SonDeSeu, que el sábado 9 de mayo celebran sus 25 años en el Auditorio Mar de Vigo. La Orquesta Folk de Galicia estará acompañada para celebrar su aniversario por Abraham Cupeiro, Tanxugueiras, Xabier Díaz y Rodrigo Romaní.

Ara Malikian

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Al día siguiente, el domingo 9 de mayo, también en el Mar de Vigo, otra cita imprescindible. El violinista libanés de ascendencia armenia radicado en España Ara Malikian regresa a la ciudad con su Intruso World Tour, un espectáculo que combina virtuosismo, energía escénica y una puesta en escena pensada para todos los públicos.

Las pocas entradas a la venta, se pueden adquirir en Teuticket.

Orquesta Sinfónica de Galicia

La Orquesta Sinfónica de Galicia. Orquesta Sinfónica de Galicia

La música clásica también sonará la semana siguiente, el jueves 14 de mayo, con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Teatro Afundación, con obras de Jacobo Gaspar, Wagner y Haas.

Será a las 20:00 horas y las entradas se pueden comprar en Ataquilla, a partir de 13,30 euros.

Budiño

El viernes, 15 de mayo, más música gallega. Budiño llega al Teatro Afundación para presentar la gira "Branca Vela", un espectáculo basado en su último trabajo discográfico y apoyado en una cuidada producción audiovisual.

Las entradas para el concierto, a las 20:30 horas, están a la venta en Ataquilla a partir de 17,60 euros.

Andrés Suárez

Andrés Suarez

El cantautor gallego presenta Lúa, su décimo álbum de estudio, en un concierto acompañado por su banda y con un repertorio que combinará nuevas canciones y temas conocidos de su carrera.

La cita es el viernes, 22 de mayo, a las 21:00 horas en el Teatro Afundación y entradas a partir de 27,50 euros.

OBK

OBK

Referente de la electrónica nacional, OBK llega a Vigo, también al Teatro Afundación, con su Vértigo Tour para celebrar 35 años de trayectoria. El concierto es el sábado 23 de mayo a las 21:00 horas con entradas a la venta en Ataquilla.

Maldita Nerea

La banda murciana cerrará el mes el 30 de mayo con Gira Origen, un viaje acústico e íntimo por sus canciones, con un formato distinto al concierto habitual de grandes éxitos.

La cita, en el Teatro Afundación a las 21:00 horas y entradas en este enlace.