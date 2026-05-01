La comarca de Vigo da la bienvenida a la primavera con los colores de la Festa do Maios

La comarca de Vigo vuelve a presumir de color y creatividad este 2026. Los concellos de O Porriño, Redondela y Vilaboa han comenzado este viernes las celebraciones relacionadas con la tradicional Festa dos Maios, que ha llenado de flores, música y retranca las calles de estos municipios pontevedreses.

En Redondela, más de 300 niños y niñas han participado en esta tradicional fiesta. Según fuentes municipales, la jornada ha estado marcada por la alta participación y la espectacularidad de los maios que han participado en el concurso, un total de 14 composiciones.

"Ver a más de 300 niños y niñas implicadas en esta fiesta es la mejor prueba de que nuestra tradición sigue más viva que nunca. Garantizan que los Maios de Redondela tengan un futuro espléndido", ha señalado la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas.

Cada participante recibe una ayuda para la elaboración de los maios y, además, la Consellería de Cultura reparte doce galardones, tres por categoría. El primer premio está dotado con 300 euros, el segundo, con 250 euros, y el tercero recibe 200 euros. Chan das Pipas, Somos do Clube y Eidiños se impusieron al resto de participantes.

Maios de Redondela Concello de Redondela

O Porriño: tres días de maios

La Praza Arquitecto Antonio Palacios acogerá desde este viernes hasta el domingo 3 de mayo los maios de una veintena de asociaciones de O Porriño. La céntrica plaza se convierte así en un escenario lleno de color y creatividad, "donde la naturaleza y la cultura se dan la mano".

Asociaciones culturales, centros de día, colegios y escuelas infantiles vuelven a participar en este evento. Cada entidad ha elaborado su propio maio, dando lugar a un conjunto de creaciones que reflejan tanto el respeto por la tradición como la capacidad creativa de las nuevas generaciones.

Maios de O Porriño Concello do Porriño

El sábado, la muestra será acompañada por la actuación de diferentes grupos tradicionales a partir de las 19:00 horas. La cita une así tradición y educación, así como pone en valor la cultura popular gallega.

Vilaboa: maios con crítica social

El Concello de Vilaboa tampoco se ha querido perder esta tradicional cita. Este 2026, el certamen contó con la participación de tres creaciones elaboradas por el vecindario Figueirido, por el CRA de Figueirido y por el Club de Xubilados de Vilaboa, que se alzaron con el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.

La jornada se ha desarrollado en un auditorio al aire libre. Los maios han tenido un mismo hilo conductor: la ironía y la crítica social, expresada con humor, imaginación y mucho talento colectivo. Los más pequeños han puesto el foco en la actualidad local, mientras que los mayores satirizaron sobre la actualidad estatal y autonómica.