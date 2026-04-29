Arranca Vigo Porté: Tami Tamako, la reina del K-Pop en España, causa furor entre las participantes

Furor. Eso es lo que ha causado entre las participantes del Vigo Porté la presencia de la reina española del K-Pop. Tami Tamako ha inaugurado, junto a organización y autoridades, la nueva edición de uno de los eventos de danza más destacados del panorama nacional.

Vialia Vigo ha acogido este miércoles la presentación oficial de la 14ª edición de Vigo Porté, en la que han participado la directora del evento, Lorena López; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; el director del centro comercial, Juan Louro; y Tami Tamako.

Los gritos ensordecedores han protagonizado el acto en cada movimiento de la estrella del K-Pop. La cantante ha agradecido la invitación a Vigo Porté y ha mostrado su deseo de repetir esta experiencia. Además, ha celebrado la energía que han transmitido las participantes, que han disfrutado este miércoles de un Meet&Greet y su workshop.

De origen japonés y nacida en España, Tami Tamako cuenta con una comunidad de 25 millones de seguidores y combina su trayectoria en ballet clásico con su actual proyección en el K-Pop. Recientemente ha debutado en la música con un estilo energético y pop con los temas: Nitro y Jaque Mate.

Furor en Vigo Porté ante la presencia de Tami Tamako. La reina del K-Pop en España ha inaugurado junto a organización y autoridades la nueva edición de uno de los eventos de danza más destacados del panorama nacional #vigo #treintayseis pic.twitter.com/C1hr35SvJu — Treintayseis (@treintayseis_36) April 29, 2026

Más de mil bailarines

Vigo Porté 2026 será una edición de récord. Más de 25 centros de danza, 1.000 bailarines y 400 coreografías demuestran la fortaleza de este evento, que amplía su dimensión internacional con la incorporación de Reino Unido, Chile y Portugal.

"Las cifras de participación y la proyección internacional que está alcanzando Vigo Porté 2026 confirman que este evento se ha convertido en una plataforma real de oportunidades para el talento joven. Apostamos no solo por la competición, sino por abrir puertas a la formación y a la experiencia internacional", ha destacado Lorena López,

Por su parte, Ana Ortiz ha subrayado que "Vigo Porté se ha consolidado como una cita cultural y formativa de referencia que impulsa el talento joven y proyecta Galicia como un espacio de creatividad". En la misma línea, Luisa Sánchez ha destacado que "es un placer ver cómo Vigo Porté sigue creciendo y reuniendo a tantos jóvenes con una misma pasión".

Cabe destacar que Vigo Porté 2026 contará con un jurado formado por profesionales de referencia internacional en distintas disciplinas de la danza y las artes escénicas. Además, la formación es uno de los pilares y este jueves 30 de abril se llevarán a cabo distintas master class en el Auditorio Mar de Vigo.