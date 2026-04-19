Ya es oficial: las fiestas de San Xoán de Panxón, en Nigrán (Pontevedra) sí tendrán atracciones

La Comisión de Fiestas de San Xoán de Panxón ha confirmado que finalmente habrá celebración con atracciones este año, después de varios meses de incertidumbre y de un cruce de versiones con el Concello de Nigrán sobre la tramitación necesaria para autorizarlas.

La directiva sostiene que llevaba desde enero reclamando un documento clave para saber qué feriantes podían instalarse legalmente este año, un dato que consideraba imprescindible para definir el presupuesto, contratar orquestas, iluminación, pirotecnia y redactar el plan de autoprotección.

Desde la comisión defendían que la presencia de atracciones era esencial no solo por su peso económico dentro de la organización de la fiesta, sino también para poder calcular el aforo y la ocupación del espacio público, requisitos necesarios para completar la documentación técnica y de seguridad.

Además, subrayaban su voluntad de garantizar que los feriantes pudieran seguir trabajando, al considerar que se trata de un sector que depende de la temporada estival para subsistir durante el resto del año. "La comisión ha decidido que sin atracciones no se hace fiesta", habían llegado a advertir en un comunicado en sus redes sociales.

Sin embargo, tras la reunión mantenida el pasado lunes en el Concello con la ingeniera encargada de supervisar y autorizar las atracciones, la situación se ha desbloqueado."¡Ya tenemos fiesta para este año!", anunció la comisión en redes, tras haber obtenido por fin la respuesta del Concello.

A partir de ahora, la organización iniciará la búsqueda de donativos entre vecinos, negocios y colaboradores para sacar adelante unas fiestas que, según recalcan, quieren celebrar "como el pueblo se merece".

Desde la comisión ya han dado un avance sobre la programación de las fiestas que se celebrarán a finales de julio.