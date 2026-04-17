Camilo, 84 años, rechaza a Angelines, de 81: "Como amiga sí, pero me gusta un poco más guapita de cara"

Camilo, de 84 años, y residente en Ourense desde hace cuatro años, acudió al programa de First Dates con la ilusión de encontrar el amor. Allí conoció a Angelines, de 81 años y de León. Sin embargo, desde el primer momento, Camilo se mostró condicionado por la estatura de su cita, señalando que le parecía "muy pequeña".

Además, también mencionó la distancia como un posible inconveniente, aunque entre Ourense y León apenas hay un par de horas en coche. A pesar de ello, estas primeras impresiones hicieron dudar a Camilo si de esa cita podría salir algo entre ambos.

"Es muy pequeña, puede ser una gran mujer pero no me va"

La cita entre Camilo y Angelines estuvo marcada por la falta de conexión desde el principio y por las expectativas tan diferentes que tenían ambos.

Durante la conversación, hablaron sin filtros sobre sus gustos, incluso íntimos. Camilo se mostró abierto y directo al confesar que le gusta innovar en el ámbito sexual, incluso que es bastante activo, mientras que Angelines defendió su postura más tradicional, afirmando que "ahora no hay amor, ahora hay jodiendas".

"Yo cuando estoy enamorado de una mujer, la muerdo por todos lados", expresaba Camilo. En cambio, Angelines valora más el romanticismo y el sentirse tranquila con su pareja.

El ambiente comenzó a tensarse cuando Camilo habló de sus preferencias físicas. Comentó que le gustan las mujeres con ciertas características: "Que tenga un poco de curvas y un culete guapo", además de buena altura. "Como amiga sí, pero me gusta un poco más guapita de cara y más alta", comentó sobre Angelines.

Esto hizo que Angelines se sintiese incómoda. A pesar de ello, ella intentó mostrar interés y disposición, incluso afirmando que estaría dispuesta a desplazarse a Galicia si fuese necesario.

El momento decisivo llegó cuando Camilo fue completamente sincero sobre sus sentimientos: "No quiero una segunda cita. Es engañarnos el uno a otro". Estas palabras provocaron una reacción inmediata de Angelines, que se sintió rechazada y respondió con enfado, defendiendo su valía y criticando su actitud.

Para Angelines el físico no es importante, ni siquiera la distancia, indicando que ella no tendría problema en desplazarse a Galicia. Además, le enumeró sus cualidades: "Hablo catalán, gallego, castellano, sé bordar, sé coser, sé todo. He viajado muchísimo..."

"Yo tengo un gran corazón", dijo, y añadió: "No me gusta que me toquen las narices". Sin dudarlo, también le comentó que "como amigos" no quería nada.

Finalmente, la situación terminó con ambos solteros jubilados enfadados cuando Angelines, afectada, decidió marcharse. "Usted de esta forma que va, no vivirá la vida mucho. No busca una mujer, busca a Sophia Loren", le dijo a Camilo, contundente. Y, sin dejarle responder, terminó: "Me voy, lo siento".