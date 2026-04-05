El refugio termal en plena naturaleza ideal para desconectar: "Un espacio donde relajarse y disfrutar"

Ourense, conocida como la "Capital Termal de Galicia", alberga un sinfín de balnearios con instalaciones de calidad que son una auténtica maravilla para relajarse y desconectar del estrés y la rutina del día a día. Cada uno de ellos destaca por algo diferente, pero todos ellos ofrecen una experiencia inigualable.

Uno de estos balnearios es el Balneario de Caldas de Partovia, situado a 2 km de O Carballiño (Ourense), rodeado de zonas verdes y bosques en un paisaje rural de increíble belleza. "Uno de los centros turísticos del interior más importantes de Galicia", indican desde su web, y hoy te contamos todo lo que debes saber sobre él.

Un oasis de relax y bienestar

Balneario de Caldas de Partovia caldasdepartoviabalneario.com

El Balneario de Caldas de Partovia representa la esencia del termalismo gallego: un espacio donde disfrutar de la calma, la naturaleza y el poder de sus aguas hasta llegar a conseguir una experiencia increíble en la que desconectar al máximo.

Entre los servicios que ofrecen, destacan el balneario, los programas terapéuticos, los programas de bienestar y el termalismo social. "Sus instalaciones están diseñadas para ofrecer una experiencia completa de bienestar. Desde tratamientos de spa, masajes terapéuticos hasta áreas de relajación donde la naturaleza es protagonista".

Las aguas termales de Caldas de Partovia tienen propiedades relajantes y curativas. Entre algunos de sus beneficios, conviene mencionar la mejora de la circulación, la relajación muscular, ideal si eres una persona asidua a hacer deporte, así como la desintoxicación para purificar la piel.

Piscina del Balneario de Caldas de Partovia caldasdepartoviabalneario.com

También cuentan con una piscina de agua mineromedicinal que emerge directamente del manantial, con diferentes chorros que sentirás por las distintas zonas de tu cuerpo. Un baño en esta piscina te hará olvidarte de todos los problemas y conectar contigo mismo.

Entre sus programas terapéuticos destaca el baño medicinal de unos 30 minutos, "con acción sedante, relajante y analgésica"; la ducha magna con la que sentirte totalmente envuelto por agua; el chorro a presión para aliviar el dolor corporal; aplicar fango caliente en una zona localizada del cuerpo y diferentes masajes con los que revivir.

Junto a estos, también existe un sinfín de programas de bienestar, con el objetivo de que escojas el que más se adecua a tus necesidades: oxigenante, purificante, antiestrés, antioxidante, anticelulítico, entre muchas otras opciones.

"Balneario Caldas de Partovia es mucho más que un lugar de escapada; es un destino dedicado a tu salud y relajación. Con una rica historia en tratamientos termales y servicios de primera categoría, ofrecemos una experiencia que combina la tradición termal con instalaciones modernas", resumen en su página web.