Qué hacer este domingo 29 de marzo en la Reconquista de Vigo 2026

Qué hacer este lunes 23 de marzo en la Reconquista de Vigo Treintayseis

Todo lo bueno se acaba y este domingo los vigueses se despiden de su fiesta grande. La Reconquista 2026 concluirá a las 18:00 horas con la tradicional representación en la Puerta del Sol.

No obstante, durante toda la jornada todavía se podrá disfrutar de las actividades del mercado tradicional, con puestos abiertos, ruadas de gaiteros, actuaciones infantiles y las salidas de peixeiras y verduleras que llenan de ambiente el Casco Vello.

La Reconquista conmemora la expulsión de las tropas napoleónicas en 1809 durante la Guerra de la Independencia, cuando Vigo se convirtió en la primera ciudad de Europa en expulsar al ejército de Napoleón.

Programación