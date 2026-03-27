La Reconquista tendrá una hora menos: el cambio horario reduce la mayor fiesta de Vigo

El Gobierno de España continúa defendiendo el fin del cambio horario, que este fin de semana entorpecerá la mayor fiesta de Vigo. Locales y afrancesados tendrán una hora menos de Reconquista, aunque choripanes, bebidas, representaciones históricas y mucho baile animarán el Casco Vello de igual manera.

El cambio de hora de primavera se producirá en la madrugada del sábado 28 de marzo al domingo 29 de marzo, cuando miles de vigueses y viguesas inunden los locales de ocio nocturno de la ciudad para celebrar A Reconquista 2026.

Las 2:00 pasarán a ser las 3:00 horas, por lo que los más jóvenes deberán ajustar el ritmo de licor café o cubatas a una fiesta que durará una hora menos de la habitual. También afectará pubs y discotecas, que tendrán una hora menos de apertura y, por tanto, de ingresos.

El cambio horario reducirá la mayor fiesta de Vigo, justo en un momento en el que se debate si eliminarlo. El Gobierno de España ha defendido acabar con los cambios. Su propuesta se apoyó en tres argumentos: el respaldo mayoritario de la ciudadanía española y europea, la ausencia de evidencia científica y las consecuencias negativas para la salud de las personas.

Debate sobre el cambio horario en la UE

El Ejecutivo trató de reactivar el debate en el seno de la Unión Europea. El comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, defendió poco después de la propuesta española que la UE ponga fin al sistema de cambio horario bianual por las "complicaciones innecesarias" que genera en la sociedad y la economía del bloque, aunque no se han conocido avances al respecto desde entonces.

Por otro lado, el físico de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira Pérez, ha defendido continuar con el cambio horario. Apunta a que cada cinco años se hace una evaluación y que "se ha prorrogado siempre".

"Desde el punto de vista de lo que debe ser la UE y un sentido común de pertenencia a ese espacio, unas legislaciones comunes, un ritmo común, no se debería romper la baraja horaria", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.