Qué hacer este viernes 27 de marzo en la Reconquista de Vigo 2026

Qué hacer este lunes 23 de marzo en la Reconquista de Vigo Treintayseis

Este viernes arranca la celebración de la Reconquista en lo que será el fin de semana grande de la romería urbana de Vigo, después de que el pasado fin de semana comenzasen ya algunas representaciones y actividades en la Plaza do Berbés.

Tras los preparativos del jueves, esta tarde, a partir de las 17:00 horas, abrirá el Mercado tradicional hasta las 23:30 horas, así como los Torreiros, que acogerán diferentes actuaciones musicales.

Así, la ciudad da el pistoletazo de salida para la gran celebración de la Reconquista de Vigo.

Programación