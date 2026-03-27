Qué hacer este viernes 27 de marzo en la Reconquista de Vigo 2026
Hoy arranca la gran celebración por las calles del Casco Vello, con la apertura del Mercado tradicional y los Torreiros
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Este viernes arranca la celebración de la Reconquista en lo que será el fin de semana grande de la romería urbana de Vigo, después de que el pasado fin de semana comenzasen ya algunas representaciones y actividades en la Plaza do Berbés.
Tras los preparativos del jueves, esta tarde, a partir de las 17:00 horas, abrirá el Mercado tradicional hasta las 23:30 horas, así como los Torreiros, que acogerán diferentes actuaciones musicales.
Así, la ciudad da el pistoletazo de salida para la gran celebración de la Reconquista de Vigo.
Programación
- 17:00 horas: Apertura del Mercado tradicional
- 17:15 horas: Apertura de la zona infantil (Plaza do Berbés)
- 17:30 horas: Apertura de los Torreiros
- 17:30 horas: Ruada del Trebón del Berbés
- 18:00 / 19:00 horas: Ruadas de Gaiteir@s
- 19:30 horas: Actuación de "Pandereteiras de la Buxaina" (Torreiro Estrella Galicia)
- 20:00 horas: Ruada de Gaiteir@s
- 20:30 horas: Actuación de "Ce Orquesta Fantasma" (Torreiro Plaza dos Ratos)
- 21:00 horas: Actuación de "O Son do Río" (Torreiro Central)
- 21:30 horas: Actuación de "Acordeireta" (Torreiro Estrella Galicia)
- 21:30 horas: Actuación de "Tarambainas" (Torreiro del Berbés)
- 23:30 horas: Cierre del mercado