La Reconquista, Vigueses Distinguidos, Lingua Urbana: Los planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo

El último fin de semana de marzo congrega varios de los eventos más importantes que celebra Vigo a lo largo del año, con la Reconquista, la gala de los Vigueses Distinguidos y el arranque de la Semana Santa.

Este jueves se celebra en el Auditorio Mar de Vigo la Gala de la Reconquista, donde también se entregan las Medallas de Oro de la ciudad, además de celebrarse el evento en favor de la Asociación Española contra el Cáncer en el García Barbón.

A partir de mañana, se abre el mercado tradicional de la Reconquista para dar paso a los tres últimos días de romería urbana, mientras el Ifevi acoge su primera actuación del ciclo Sons de Vigo. Además, el domingo, en el centro y en Bouzas se pone en marcha la Semana Santa local.

Reconquista de Vigo

A Reconquista.

El fin de semana está marcado por la celebración de la Reconquista. El viernes se abrirá el mercado tradicional a las 17:00 horas y media hora más tarde lo harán los Torreiros. Será el arranque de una celebración que se extenderá hasta el domingo con actividades, conciertos y las representaciones históricas que rematarán con la expulsión de las tropas napoleónicas, a las 18:00 horas en la Puerta del Sol.

Gala de Vigueses Distinguidos

Gala de Vigueses Distinguidos. @DelGobGalicia

Este jueves, el Auditorio Mar de Vigo acoge la Gala de Vigueses Distinguidos 2026, en la que se entregarán los reconocimientos a: IES Alexandre Bóveda, IES Álvaro Cunqueiro, Fundación Menela, Asociación Vida Digna, Rosa Fontaíña, Gonzalo Dávila, Disgobe, Ardora, Denso Vigo, Asociación Provincial de Representantes de Comercio de Vigo, Run Run Vigo, Club Deportivo Nieto, Bembrive Fútbol Sala, Gran Peña F.C., Alfonso González (Alerta Navia), Club Acrobacia Sieiro, Coral Polifónica de Candeán y José Manuel Nogueira Rey; a título póstumo, a Fernando Franco, a Mingos Teixeira, Patricio Sánchez Bello y Gerardo Fernández Costa.

Además, se entregarán las Medallas de Oro de la ciudad al Colegio María Inmaculada–Hermanas Carmelitas y a José García Costas.

Concierto benéfico "Contra Tempo" a favor de la AECC

En el Teatro Afundación, a las 20:30 horas, Alberto Cunha, acompañado por Andrés Cunha y Sabela Cereijo, ofrecerán el tradicional evento solidario en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo, que incluye música y humor, busca recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad.

Las entradas, a un precio de 15 euros, se pueden comprar en Ataquilla y todo lo recaudado irá íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo.

Lingua Urbana

El Ifevi acogerá el viernes a partir de las 18:00 horas el festival Lingua Urbana, dentro del ciclo Sons de Vigo, que cuenta con grandes artistas del panorama nacional y local. Cada uno representa diferentes estilos dentro de la música urbana actual, lo que garantiza un directo variado y pensado para conectar con el público joven que sigue de cerca la escena. Desde artistas como La Pantera, Metrika, L0rna, Sticky M.A., C Marí y Skinyz hasta los gallegos 9Louro, West SRK, Sote, Telmo Brea y Valensk8.

Las últimas entradas se pueden adquirir aquí.

Universo K-Pop

Universo K-Pop

También el viernes, en doble sesión a las 18:00 y a las 20:00 horas, llega al Teatro Salesianos el tributo a las Guerreras del K-Pop, uno de los fenómenos populares de Netflix. Estas cazadoras de demonios luchan para proteger a sus fans y al mundo en una guerra sobrenatural por el destino del HofMund.

Las entradas para las dos sesiones, a partir de 24,20 euros, se pueden adquirir en Ataquilla.

SoulTrain

El Ocean Rock Bar celebra su jam SoulTrain centrada en el soul, el funk y el groove, una propuesta alternativa a la celebración de la Reconquista para sumar ambiente festivo en la zona de Churruca.

Arranca a las 22:00 horas y las entradas online cuestan 5 euros con una cerveza, 8 euros con una copa y 15 euros con dos copas. En taquilla, el precio es de 5 euros sin consumición.

Dani Dicostas

Dani Dicosta.

El sábado, 28 de marzo, la viguesa Dani Dicostas actuará en el Island Club dentro del ciclo de conciertos Momentos Alhambra. En su ciudad natal presentará algunos temas de su nuevo álbum, Amores Pasajeros, un trabajo que vio la luz el pasado mes de enero.

Su pop elegante y melódico, que bebe tanto de baladas como de texturas electrónicas sutiles, se podrán disfrutar a partir de las 22:00 horas, con entradas a 16 euros en Ataquilla.

Domingo de Ramos

Procesión del Domingo de Ramos 2024 en Vigo. Diócesis Tui-Vigo

El último día de celebración de la Reconquista coincidirá con el primero de los actos por la Semana Santa, el Domingo de Ramos. A las 11:00 horas se celebra la bendición y misa en María Auxiliadora; a las 12:00 horas, sale la procesión desde Ronda de Don Bosco, a las 12:45 horas se realiza la bendición de palmas y olivos en Porta do Sol y después continúa hasta Santiago el Mayor, donde se celebra la misa.

En Bouzas, la procesión de la Borriquita saldrá a las 12:25 horas.