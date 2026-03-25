Una tienda del centro de Vigo celebra la Reconquista con tortilla gratis, DJ en directo y descuentos

Vigo se adentra esta semana en los días grandes de la fiesta de la Reconquista 2026. Tras la representación de la destitución de la corporación afrancesada y la celebración de la Reconquistiña, los vecinos de la ciudad esperan con ilusión la llegada del fin de semana.

Este viernes 27 de abril se abrirá el mercado tradicional y la zona infantil en la plaza del Berbés, pero como previa habrá un evento muy especial mañana jueves por la tarde en una tienda del centro de Vigo.

Tortilla gratis, DJ en directo y descuentos en ropa

Vigo tiene activado el "modo Reconquista" desde hace varios días.

El pasado fin de semana ya se celebró la primera presentación en las calles del Casco Vello y el lunes fue el turno de los más pequeños con la Reconquistiña, que partió desde la Praza do Rei y finalizó en el Berbés con la tradicional chocolatada.

En el ecuador de la semana, la ciudad se adentra en los días grandes de la fiesta y, con este motivo, una tienda de ropa del centro se ha aliado con uno de los bares de referencia para ofrecer una tarde de jueves muy especial.

En concreto, Moon Shop y La Tapadera han unido fuerzas para organizar un evento que se celebrará mañana, a partir de las 18:00 horas, en el número 11 de la calle Urzáiz, próximo a La Farola de Urzáiz y el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de tortilla gratis y de música en directo a cargo de un DJ sorpresa. Además, tendrán acceso a descuentos especiales en prendas de vestir para canjear en Moon Shop.

"¡Vigo se prepara para viajar en el tiempo! La Reconquista no solo se recuerda... ¡se vive! Música, ambiente épico, descuentos especiales y... ¡tortilla gratis!", anuncia Moon Shop en redes sociales.

En un comunicado conjunto con La Tapadera, los organizadores del evento destacan que mañana, jueves 26, Vigo tendrá una cita con la historia y con la fiesta: "DJ en directo, ofertas que no querrás perderte y la mejor tortilla para conquistar tu corazón".

"Ven con tu crew, saca tu lado más guerrero y prepárate para una noche legendaria. ¿Listo para conquistar Vigo?", animan.

Además de DJ en directo, descuentos especiales y tortilla gratis, el evento ofrecerá también cava gratis a todos los asistentes. La fiesta tendrá lugar mañana jueves a partir de las 18:00 horas en el número 11 de la calle Urzáiz.