¿Por qué a la Feria de Abril vamos de flamencas y a la Reconquista de Vigo, en vaqueros? La reflexión de una periodista

Este fin de semana Vigo activará la máquina del tiempo y retrocederá hasta 1809. Por aquel entonces, no era Abel Caballero el regidor de la ciudad, sino Francisco Javier Vázquez Varela. En cada rincón de la ciudad seguía vivo un oficio tradicional y nadie vestía con pantalones vaqueros.

La Fiesta de la Reconquista es la mayor romería urbana de Galicia, un evento que está próximo a las tres décadas de historia y que rememora uno de los hechos más destacados de nuestro pasado como vigueses y viguesas: Nada menos que el ser la primera ciudad europea en frustrar el asedio de las tropas francesas de Napoleón Bonaparte.

Desde hace ya varios años se está haciendo hincapié en la importancia de acudir vestidos como ciudadanos de aquella época, el Vigo de 1809, para preservar una tradición que es ya la más importante de la ciudad olívica.

Lo anterior fue recordado durante la presentación de La Reconquista 2026 y también por una periodista viguesa, Aitana del Mar, que ha compartido una reflexión al respecto en su perfil de Instagram aludiendo a la incongruencia de, como gallegas, acudir vestidas de flamencas a la Feria de Abril, pero con vaqueros cuando se trata de la Reconquista de Vigo.

"As andaluzas se visten de xitanas, as valencianas, de falleras, e as galegas baixamos a días tan especiais como a Reconquista de Vigo, en vaqueros", manifestaba la periodista en su perfil de Instagram. "E todavía peor, porque despois imos á Feria de Abril e tamén nos vestimos de flamencas nós, porque nos encanta e é un traxe fermoso. Vemos que están orgullosísimas do seu traxe e da súa cultura. Pero logo nós na nosa terra, co noso traxe e coa nosa cultura non o facemos", anotaba, haciendo un llamamiento para que, este año, e incluida ella misma, todo el mundo acuda a la Reconquista vestido para la ocasión. "Temos unha das culturas máis fermosas e un traxe que está máis que á altura. Eu sinto que estou perdendo a miña cultura. Con 25 anos vestinme de xitana e non de galega", apuntó.

Cabe señalar, que no siempre es así, que muchas personas acuden a las fiestas viguesas vestidas con los trajes de la época en cuestión -y que no tienen nada que ver con los que se emplean con otras fiestas tradicionales, como la Arribada de Baiona, pues son periodos completamente distintos-: Un traje para mujer estaría compuesto por una camisa de lino o chambra, en gallego; un corsé o xustillo, un mantón, un mandilón, un paño para la cabeza y una toquilla. Entre los complementos se encuentran los zocos y la faltriqueira o bolso-bandolera. Por su parte, el traje para hombre incluye chaleco, camisa de lino, pucha o gorro -también se puede usar boina-, faixas o fajas, zocos y pantalón de lino o pana.

Con todo, también es habitual ver trajes tradicionales gallegos en esta celebración, especialmente, por parte de asociaciones culturales y vecinales de la ciudad.

Sea como fuere, lo cierto es que la reflexión es oportuna dada la importancia de mantener vivos todos los elementos que hacen de la Reconquista de Vigo la fiesta que es.