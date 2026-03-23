Las tropas de los colegios de Vigo toman el Casco Vello para celebrar A Reconquistiña

Los colegios de Vigo celebran juntos A Reconquistiña, a 23 de marzo de 2026 S.P.

Los más pequeños de Vigo han vuelto a conquistar las calles del Casco Vello. Sobre 2.000 niños y niñas de diferentes centros educativos de Vigo han celebrado este lunes A Reconquistiña, vestidos de época y al ritmo de gaitas, pandeiretas y tambores.

50 colegios de Vigo partieron a las 10:30 horas desde la calle Venezuela, el Paseo de Alfonso, A Laxe y Plaza Compostela en dirección a Porta do Sol. Esta fue la primera parada de los tambores y estandartes de los escolares olívicos.

El alcalde de Vigo durante A Reconquistiña S.P.

Pasadas las 11:00 horas, fueron recibidos por la Asociación Veciñal Casco Vello y el alcalde Abel Caballero. "Esta forma de hacer ciudad, de divertirse, de reivindicar y de vivir la historia", ha afirmado el regidor socialista frente a alumnos, docentes y familiares.

Caballero ha animado a las masas antes que las gaitas. "¡Sois los mejores niños y niñas del mundo!", ha exclamado tras saludar cual estrella de rock a cada uno de los escolares situados en primera fila, levantar el hacha de Carolo y tocar el tambor.

La fiesta ha continuado con la actuación musical. Los 2.000 alumnos y alumnas de 4º de primaria se han dejado la voz cantando cada una de las canciones tradicionales. Clásicos como O Gato han sido coreados a coro por todos los presentes, al ritmo de gaitas, pandeiretas y tambores.

Desfile y chocolatada final

Pasadas las 11:30 horas, los colegios han comenzado el habitual desfile por las calles del Casco Vello. Praza da Constitución, calle Triunfo, Palma, Praza da Igrexa, Praza Almeida y calle Real han sido conquistadas por los niños y niñas al ritmo de batucada.

Han llegado hasta la Praza do Berbés, donde han disfrutado de la tradicional chocolatada, ambientada con una nueva actuación musical. Así, A Reconquistiña ha supuesto el punto de partida de la gran semana de Vigo, que vivirá el sábado 28 de marzo su gran fiesta.