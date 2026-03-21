La Xunta ofrecerá rutas guiadas gratuitas en Semana Santa para conocer las Illas Atlánticas

La Xunta de Galicia ofrecerá esta Semana Santa un total de 550 plazas para descubrir las Illas Atlánticas a través de rutas guiadas gratuitas.

Las personas interesadas podrán inscribirse el mismo día de la visita en los puntos de información de Cíes y Ons, aunque también habrá 134 plazas disponibles en algunas rutas que podrán reservarse por internet a través de la central de reservas del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Las visitas, dirigidas por guías profesionales del propio espacio natural, tienen como objetivo divulgar el patrimonio ambiental, paisajístico e histórico de estos archipiélagos.

En Cíes y Ons se organizarán itinerarios guiados a pie todos los días entre el 28 de marzo y el 5 de abril, con distintos horarios, recorridos y contenidos relacionados con la fauna, la flora, el paisaje, la geología y la historia.

En Cíes también podrá reservarse la ruta Illa de paisaxes, que se celebrará los días 28 y 29 de marzo y 2, 3, 4 y 5 de abril a las 12:00 horas; y el 31 de marzo se celebrará el itinerario histórico Cíes no tempo. En Ons, por su parte, se ofrecerán las rutas Unha illa de dúas caras, los días 28 y 29 de marzo y 2, 3 y 5 de abril, y Os primeiros poboadores, el 1 y el 4 de abril.

La programación incluye además propuestas familiares para menores de entre 5 y 12 años, como la actividad Detectives na praia, prevista el 29 de marzo en Cíes y el 5 de abril en Ons. En Cortegada se celebrará la ruta guiada O segredo dun bosque no medio do mar, centrada en la historia, la botánica y las ruinas de antiguos edificios.

En cambio, este año no habrá rutas en Sálvora debido a las obras en marcha en varios puntos de la isla.

Para acceder al Parque Nacional durante Semana Santa será imprescindible adquirir un billete de barco con alguna de las navieras autorizadas, salvo en el caso de Cortegada, donde el transporte será gestionado por la dirección del parque. Todas las rutas podrán ser anuladas si las condiciones meteorológicas o incidencias organizativas así lo exigen.