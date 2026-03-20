Confirmado: aterriza en Vigo un evento para solteros de hasta 49 años con plazas limitadas y sorpresas

El amor puede estar en cualquier parte. Sin embargo, a veces requiere algo de exposición, y ahora aterriza en Vigo un evento perfecto para solteros de entre 29 y 49 años que estén buscando su media naranja.

Compartir la vida en pareja es algo muy bonito, pero no siempre es fácil encontrar a la persona adecuada. Por eso, Sit&Meet ha organizado un nuevo evento en la ciudad olívica para conocer nuevas caras y, quién sabe, quizás al amor de tu vida.

Nuevo evento para solteros en Vigo

Ya es oficial: Sit&Meet reunirá el próximo sábado 18 de abril en Vigo a solteros de hasta 49 años en un ambiente único, con dinámicas rompehielos para disfrutar al máximo de la experiencia.

A diferencia de ediciones anteriores, la organización ha introducido novedades que hacen que la experiencia 'Tanteo Vibes' sea más divertida y atractiva. "El mejor lugar para conocer gente nueva de forma natural, divertida y sin presiones", afirman desde Sit&Meet.

Bajo el lema 'Tantea el terreno, disfruta del momento', Sit&Meet celebrará este evento el tercer sábado de abril, justo después de Semana Santa, en un local céntrico de Vigo (cuya ubicación se revelará únicamente a los asistentes), de 20:00 a 23:30 horas.

No hay requisitos especiales para participar: pueden acudir tanto chicas como chicos, aunque la edad recomendada es entre 29 y 49 años. "Cuidamos al máximo el equilibrio de género para que la experiencia sea de 10", señalan desde la organización.

Tal y como explican en sus redes sociales, durante el evento los participantes podrán conocer a otras personas cara a cara, sin teléfonos de por medio. "Vienes, te tomas algo, hablas, te sueltas... y vas conociendo a gente como tú", añaden.

Las entradas tienen un coste de 45 euros por persona e incluyen:

Local privado solo para los participantes

Dos bebidas con o sin alcohol (no incluye copas)

(no incluye copas) Picoteo abundante: nachos con guacamole, quesos, tabla de ibéricos, croquetas, empanada, etc.

Dinámicas para romper el hielo , "para asegurarnos de que conozcan a todas las personas del género opuesto de forma natural y divertida"

, "para asegurarnos de que conozcan a todas las personas del género opuesto de forma natural y divertida" Cantidad equilibrada de chicos y chicas

Buen ambiente y buen rollo

Las plazas son limitadas, por lo que conviene reservar cuanto antes.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario, completando los campos de nombre y apellido, fecha de nacimiento, lugar de residencia, número de teléfono y estado civil, pues el evento está dirigido exclusivamente a personas solteras.

"Cara a cara, sin apps de por medio y sin complicaciones. Como se hacía antes... pero mejor", animan desde Sit&Meet.