Estos son los planes que no te puedes perder el primer fin de semana de la Reconquista de Vigo

Los franceses ya están en Vigo y las viguesas y los vigueses ya se preparan para desenfundar sus armas y disfrutar de una de las fiestas más importantes de la ciudad olívica. El primer fin de semana de la Reconquista vendrá acompañado de una gran variedad de espectáculos musicales y teatrales.

Aunque las nubes cubrirán el cielo celeste de la ciudad olívica, los vecinos y las vecinas podrán disfrutar este próximo fin de semana de una gran variedad de actividades. Conciertos, musicales y monólogos serán el principal entretenimiento de los vigueses y las viguesas los próximos días, en los que se destituirá a la corporación afrancesada.

El deporte también centrará las miradas olívicas. El Celta vuelve este domingo a Balaídos —tras el empate contra el Real Betis y el partido de vuelta de octavos de final de Europa League contra el Olympique de Lyon— para enfrentarse al Alavés de los canteranos y exjugadores celestes Denís Suárez y Jonny Otto.

Primer fin de semana de La Reconquista

El sábado 21 de febrero comenzará la gran fiesta de los vigueses: la Reconquista. Será en la Praza do Berbés donde suceda la destitución de la corporación afrancesada, así como se llevarán a cabo diferentes actividades y actuaciones.

17:00 horas: Obradoiro de danzas tradicionales portuguesas

Obradoiro de danzas tradicionales portuguesas 19:00 horas: Actuación del grupo Estántighas do Berbés

Actuación del grupo Estántighas do Berbés 20:00 horas: Representación de la destitución de la corporación afrancesada

Representación de la destitución de la corporación afrancesada 20:45 horas: Actuación GEFAC de la Academia de Coímbra

Actuación GEFAC de la Academia de Coímbra 21:00 horas: Búsqueda del tesoro

Búsqueda del tesoro 21:45 horas: Actuación del Grupo Os Melidaos

El domingo 22 de marzo continuará la fiesta con demostraciones, talleres y una foliada popular. Un conjunto de actividades pensadas para toda la familia.

11:00 horas: Demostraciones de oficios tradicionales

Demostraciones de oficios tradicionales 11:30 horas: Taller de baile tradicional por André Adrio

Taller de baile tradicional por André Adrio 12:00 horas: Búsqueda del tesoro para niños

Búsqueda del tesoro para niños 13:30 horas: Actuación gaiteiros Os Tolleitos

Actuación gaiteiros Os Tolleitos 14:30 horas: Comida popular

Comida popular 17:00 horas: Foliada Popular

Foliada Popular 17:30 horas: Búsqueda del tesoro para niños

Los mejores conciertos del fin de semana

La música siempre ocupa un lugar especial en cada fin de semana en Vigo. El jueves 19 de marzo, a las 21:00 horas, la ciudad olívica vivirá el final de la gira de los conciertos Vibra Mahou en Galicia este 2026. El dúo cántabro Repion tratará de enamorar al público olívico en la Sala Supersonic.

Ese mismo 19 de marzo, a las 20:00 horas, aterriza en el Teatro Afundación de Vigo Piaf! The Show, el mayor éxito francés de los últimos años. Se trata de un espectáculo que rinde homenaje a la mayor cantante francesa del siglo XX, Edith Piaf, y que ya suma más de 1.000 representaciones en 50 países distintos.

Un día más tarde, el Teatro Afundación acogerá la nueva actuación de la Orquesta Vigo 430, titulada Camiños da alma. Catherine Lee al violón y Javier Fajardo como director protagonizarán un concierto en el que se interpretarán piezas de Max Bruch y Johannes Brahms. Será el 20 de marzo a las 20:00 horas.

Cartel del concierto de Os Vacalouras y la Orquesta Bravú Xangai en Vigo ig: os_vacalouras

Ese mismo viernes, a las 21:15 horas, estará cantando Néstor Pardo en A Casa de Arriba y, a las 21:30 horas, The Black Hole en la Sala Supersonic. Y es que las salas son una pata fundamental de la cultura en Vigo: el escenario de la Sala Máster Club será invadido por Os Vacalouras y la Orquesta Bravú Xangai el sábado a las 22:00 horas, mientras que Ivette Cepeda actuará el domingo 22 de marzo a las 18:30 en la Sala Rebullón.

Facu Díaz: Esto no es culpa de nadie

Cartel promocional del show de Facu Díaz Ataquilla

La comedia y la sátira política también tendrá un espacio en la ciudad olívica. El cómico Facu Díaz volverá a subirse al escenario del Teatro Afundación este sábado 21 de marzo a las 20:30 horas para "entretener a los seres humanos mientras todo arde a su alrededor". Todavía quedan entradas a la venta.

Miguel Maldonado no lo acompañará esta vez en su visita a Vigo, aunque sí sus chistes "vilmente usurpados" por el humorista uruguayo, que tratará de explicar su teoría acerca de la actualidad política. "Lo que está pasando es culpa de todos y a la vez culpa de nadie" será el hilo conductor de su nuevo monólogo.

La mujer rota, con Anabel Alonso

Anabel Alonso, en La Mujer Rota Ataquilla

El Teatro Afundación volverá a acoger uno de los grandes espectáculos de este fin de semana. El domingo 22 de marzo, a las 19:30 horas, llega a Vigo 'La Mujer Rota'. Esta tragicomedia protagonizada por Anabel Alonso y dirigida por Heidi Steingardt propone "un viaje psicológico complejo y profundo hacia la luz personal y la capacidad de seguir adelante".

Las entradas están a la venta a partir de 17,80 euros en la web de Ataquilla. Aún quedan butacas disponibles en casi todas las áreas de teatro García Barbón.

Riazor Ostia

Cartel de Riazor Ostia

La Sala Ártika, como es habitual, volverá a ser una de las luces culturales de Vigo este fin de semana. Los días 19, 20 y 23 de marzo, a las 20:00 horas, este imprescindible espacio olívico acogerá el espectáculo 'Riazor Ostia', una pieza de Os Náufragos Teatro.

'Riazor Ostia' es un poema escénico sobre el odio, la intolerancia y la resistencia, que versará sobre el asesinato de Pier Paolo Pasolini. "Un asesinato bajo el grito de maricón conecta el mar de Ostia con el de Riazor, transformando el silencio en reflexión, la cólera en esperanza y la memoria en futuro", afirma la sinopsis.

Sonrisas y Lágrimas. El Musical

Cartel promocional Mar de Vigo

El Auditorio Mar de Vigo acogerá los días 20 y 21 de marzo el musical 'Sonrisas y Lágrimas', la nueva producción de Theatre Properties. Dirigida por Silvia Villaú, la obra deslumbra por una majestuosa escenografía que traslada al público a la Austria de los años 30.

Todo un clásico del teatro, una emotiva historia que estará acompañada por la inolvidable música de Rodgers & Hammerstein. "Un clásico eterno, lleno de emoción y melodías inolvidables, ideal para disfrutar en familia", aseguran en la sinopsis de este musical que se podrá disfrutar tanto el viernes como el sábado a las 20:00 horas.

Presentación de 'Lana del Rey. Mitología de un icono pop





La literatura y la música se darán la mano este viernes, a las 18:00 horas, en Fnac Vigo. La tienda de Vialia acogerá la presentación de Lana del Rey: mitología de un icono pop, libro de la pareja gallega afincada en Baiona (Pontevedra) Marcos Gendre y Adriana Díaz.

Como explicaron los autores en este artículo de Treintayseis, descubrieron en un directo que, lejos de ser una "megaestrella" que "alardeaba de esa superficialidad y barroquismo de hoy en día", se mostraba a ella misma. Gendre y Díaz trazan una radiografía de la carrera de la artista.