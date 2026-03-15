Las Nancys viven en Nigrán (Pontevedra): Una coleccionista gondomareña atesora más de 300

Una gondomareña tiene una colección de 300 Nancys. Concello de Nigrán

Hasta el próximo 22 de marzo, el Salón de Plenos del Concello de Nigrán acogerá una exposición de más de 300 muñecas Nancy, propiedad de la coleccionista gondomareña Marga Fernández quien, a su vez, es trabajadora municipal.

Marga es la titular de los perfiles "El desván de Nancy" y "Margochiña Fernández" y, en esta ocasión, mostrará a los asistentes al Concello de Nigrán una completa colección que, además de las propias muñecas, incluye complementos, mobiliario, accesorios y conjuntos.

No faltan los muñecos "Lucas", el novio de Nancy, y, como curiosidad, una recreación de la orquesta América, con sus integrantes totalmente caracterizados y subidos a un escenario.

La colección de 300 Nancys de la gondomareña Marga Fernández.

La muestra se podrá visitar entre las 17:00 horas y las 20:00 horas y la entrada será libre. Eso sí, existirá la posibilidad de efectuar donaciones voluntarias que irán a parar a AGAELA, la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica.

Tal y como indican desde el Concello de Nigrán, da la casualidad de que Marga Fernández nació el mismo año que Nancy, en 1968, e inició su colección hace 20 años. Desde entonces busca accesorios, trajes y todo tipo de complementos de esta emblemática muñeca de Famosa.

"Colecciono Nancys clásicas, desde su nacimiento en 1968 hasta el año en que se dejaron de fabricar con estas características, en 1996", cuenta. "Aquí el visitante podrá encontrar muchas versiones diferentes del mismo conjunto o curiosidades como la colaboración que se realizó con Walt Disney para promocionar Cenicienta", anota.