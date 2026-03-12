El 79% de los pontevedreses son más de mamá que de papá: "Ha sido la figura de apego principal"

7 de cada 10 pontevedreses elegirían celebrar el Día de la Madre antes que el del Padre Shutterstock

El próximo 19 de marzo se celebra la festividad de San José y el Día del Padre, una fecha marcada en rojo en el calendario. Sin embargo, un reciente informe ha revelado un dato bastante esclarecedor.

Siete de cada diez pontevedreses (78,9%) elegirían celebrar antes el Día de la Madre que el del Padre. Además, el Día de la Madre también se impone claramente en el gasto, con una diferencia de casi 10 euros.

Los pontevedreses destinan una media de 18,4 euros para el regalo

Según un estudio de una marca de entretenimiento, elaborado a partir de una encuesta a 5.000 personas, la mayoría optará por celebrar ambas fechas este 2026, aunque con una ligera inclinación hacia el Día de la Madre.

El 61,2% de los pontevedreses asegura que festejará el Día del Padre y el de la Madre, mientras que un 18,2% afirma que no celebrará ninguno.

Por otra parte, el 13,9% de los encuestados indica que solo lo hará por el Día de la Madre y un 6,7% únicamente por el del Padre.

El Día de la Madre también se impone claramente en el gasto. El presupuesto medio para esta celebración alcanzará los 27,1 euros, frente a los 18,4 euros destinados al Día del Padre, una diferencia del 47,3%, la segunda mayor de toda Galicia.

Con esta cifra, la provincia se sitúa además como la segunda con menor gasto en el Día del Padre en España, solo por detrás de Badajoz (16,9 euros). En el caso del Día de la Madre, el desembolso también se mantiene un 31,4% por debajo de la media nacional.

En lo que respecta al tiempo dedicado a preparar el regalo, los pontevedreses hacen menos distinción.

De media, emplearán 5,6 días para organizar el detalle del Día de la Madre, frente a 4,2 días cuando se trata del padre. A esto se suma la dificultad media para elegir regalo: 5 puntos sobre 10 en el caso de la madre, y de 3,6 puntos cuando el destinatario es el padre.

El psicólogo Joan Gea explica que esta diferencia radica en el tipo de relación, no en a quién se quiere más. También añade que muchas personas sienten una presión añadida: "Aparece la necesidad de estar a la altura, de devolver algo que sentimos que ha sido constante durante años".

Respecto a acertar con el regalo, Joan Gea indica que la clave está en los pequeños gestos de después: "Si el regalo se usa, si se menciona días después, si se integra en la rutina".

"Cuando conecta con el apego no se queda en el instante, se queda en el vínculo", agrega.