Regresa a Galicia un mercadillo de antigüedades ideal para comprar piezas de coleccionismo

El mes de marzo se va aproximando a su ecuador, pero todavía quedan muchos planes de los que disfrutar en Galicia. Para este fin de semana la agenda de ocio incluye propuestas para todos los gustos: desde conciertos hasta una gran feria de coleccionismo.

La afición por el coleccionismo no es algo nuevo. Desde siempre hemos guardado objetos que, al menos para nosotros (y también para otras personas), tienen un valor especial: muebles, periódicos, juguetes y, cómo no, monedas.

Piezas únicas y objetos de colección de toda Galicia

En este contexto, Galicia volverá a acoger una de las ferias de coleccionismo de mayor seguimiento. Se trata de la Feria de Antigüedades de A Estrada (Pontevedra), un referente del sector en Galicia, que este fin de semana celebrará su edición número 72.

El recinto ferial de A Estrada acogerá del viernes 13 al domingo 15 de marzo la 72ª Feria de Antigüedades, una cita que reunirá a diversos expositores con piezas únicas y objetos de colección llegados de distintos puntos de la región.

Además, la muestra también contará con una exposición y venta de vehículos seminuevos y de ocasión, que se ofrecerán con condiciones especiales durante la celebración del evento.

La Feria de Antigüedades y del Vehículo Clásico de A Estrada es un clásico del recinto ferial estradense. El evento está enfocado a todas las personas aficionadas al mundo de las antigüedades, la artesanía y el coleccionismo. Cuenta, además, con un público fiel que acude edición tras edición.

En esta ocasión, la muestra se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo. El horario del viernes abrirá sus puertas de 16:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita. Por su parte, el sábado y el domingo el horario será de 11:00 a 20:00 horas, con un precio en taquilla de 2 euros.

De forma paralela, el recinto ferial de A Estrada acogerá la 14ª Feria de Oportunidades. Los asistentes podrán encontrar una variada selección de artículos, como ropa, calzado, mobiliario y electrodomésticos, con descuentos que pueden alcanzar el 60%.

Además, la organización del evento sorteará alrededor de una veintena de lotes promocionales entre el público. En total, habrá 50 firmas expositoras en tres pabellones del 13 al 15 de marzo.