El Concurso Internacional de la Camelia tiñe de colores Porta do Sol, en Vigo
Centenares de viguesas y vigueses se han acercado este sábado a la céntrica plaza viguesa para disfrutar de este colorido certamen
Información relacionada: La gran fiesta de la flor en Vigo: esta es la programación del Concurso Internacional de la Camelia
El Concurso-Exposición Internacional de la Camelia ha teñido de verde, rojo, blanco y rosa Porta do Sol este sábado. Centenares de vigueses y viguesas se han acercado a la céntrica plaza de Vigo para disfrutar de este colorido espectáculo que se ha inaugurado esta tarde.
Vigo celebra este fin de semana —7 y 8 de marzo— la 61 edición de este certamen que por primera vez tiene lugar en Porta do Sol. "Otros emplazamientos se nos quedaban pequeños", aseguró el alcalde Abel Caballero hace unos días.
Diversas actividades, jardines efímeros y un Jardín Secreto han atraído a centenares de vecinos y viguesas. Las puertas de la carpa central, donde están expuestas las camelias que compiten por alguno de los premios que otorga el jurado, se abrieron a las 18:00 horas.
Minutos más tarde, el regidor olívico ha inaugurado el evento. "No hay ningún sitio donde haya unas camelias como las nuestras", ha afirmado antes de desvelar los ganadores de esta edición. Los participantes habían colocado las flores en la zona habilitada desde las 8:00 horas, que el jurado ha visitado desde las 13:00 horas.
Ganadores
Abel Caballero ha entregado las distinciones a los galardonados de esta 61 edición. El Concurso-Exposición Internacional de la Camelia premia por variedad de camelia y por temáticas:
- Premio "Camelia de Ouro", al concursante más destacado en todo el conjunto de variedades presentadas: Abelardo Barcala Torrado
- Premio especial "Antonio Odriozola", a la flor más destacada: Eusebio López Redondo
- Premio especial "Concello de Vigo", al concursante con la mejor presentación artística con tema referente al ayuntamiento: Cristina Barreiro Pazos
- Premio especial "Camelia Cidade de Vigo", al conjunto más destacado de la variedad "Cidade de Vigo: Eusebio López Redondo
- Primer premio a la camelia japónica roja: Elena Valcárcel Vaqueiro
- Segundo premio a la camelia japónica roja: Josefa Rosaura Rodríguez Martínez
- Primer premio a la camelia japónica rosada: Asociación Vecinal Cultural O Souto de Rubiáns
- Segundo premio a la camelia japónica rosada: Antonio Luis Montes Fernández
- Primer premio a la camelia japónica blanca: Santiago Loira Souto
- Segundo premio a la camelia japónica blanca: Carmen Moldes y Juan J. Castro
- Primer premio a camelia japónica variegada: Josefa Rosaura Rodríguez Martínez
- Segundo premio a camelia japónica variegada: María Manuela Miguez Mariñó
- Primer premio a otras especies de camelia: Carmen Moldes y Juan J. Castro
- Segundo premio a otras especies de camelia: Adela Abelleira Argibay
- Primer premio a híbridos de camelia: Asociación Vecinal Cultural O Souto de Rubiáns
- Segundo premio a híbridos de camelia: Antonio Luis Montes Fernández
- Primer premio a camelia reticulata: Adela Abelleira Argibay
- Segundo premio a camelia reticulata: Elena Valcárcel Vaqueiro
Música, cultura y flores
Tras la entrega de premios, la Asociación Cultural Traspés ha ofrecido una actuación. Además, a las 18:30 horas han tenido lugar dos talleres temáticos dirigidos a público infantil, pero también a adultos. A las 21:00 horas esta previsto el cierre de la exposición.
Ya el domingo, a partir de las 11:00 horas, la exposición estará abierta al público. Flores Novas ofrecerá una actuación musical y, desde media mañana, habrá nuevos talleres: "Arte floral da camelia", "Origami de Camelia" y "Pinta a túa Camelia".
Estos mismos se repetirán por la tarde, a partir de las 17:30 horas. Además, antes de cerrar la 61 edición del concurso, Os ventos de Comesaña ofrecerán una actuación musical.