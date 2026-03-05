Estos dos pueblos de Galicia podrían competir en 'El Grand Prix del Verano' 2026: buscan participantes de 18 a 35 años

El Grand Prix del Verano calienta motores. El programa presentado por Ramón García ha comenzado el casting de los pueblos participantes, y entre ellos se encuentran, por el momento, dos municipios gallegos.

El concurso del verano por excelencia, emitido en La 1 de RTVE, reunirá este 2026 a 12 nuevas localidades de toda la geografía española, incluido dos posibles candidatos del sur de Galicia.

Los dos pueblos gallegos que podrían competir en 'El Grand Prix del Verano' 2026

Tras el paso de Burela en la edición de 2024 y de Celanova en la de 2025, Galicia podría estar de nuevo presente en El Grand Prix del Verano con la selección y preselección de los municipios de Ribadavia (Ourense) y Mondariz (Pontevedra).

Tanto el Concello de Ribadavia como el Concello de Mondariz lo han hecho público a través de un comunicado en redes sociales, donde informan de que están buscando a jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran participar en el famoso concurso presentado por Ramón García.

Famoso por las termas de Prexigueiro, su histórico Barrio Judío y el Castillo de los Sarmiento (o de los Condes de Ribadavia), el municipio de Ribadavia se ha lanzado a la búsqueda de participantes para llevar el nombre de la localidad a lo más alto.

"¿Tienes entre 18 y 35 años, estás empadronado en Ribadavia y practicas deporte habitualmente? Esta es tu oportunidad de presentar a Ribadavia en uno de los programas más divertidos y míticos de la televisión", informan fuentes municipales.

En este sentido, Ribadavia busca 35 personas con energía, espíritu y muchas ganas de pasarlo bien.

Las personas interesadas en participar deberán hablar con Juanjo, del Pabellón Municipal, o con Hugo, de Vilafit; o bien enviar un correo electrónico a culturaribadavia@gmail.com indicando el nombre, edad y número de teléfono.

El Concello de Ribadavia establece como fecha límite para inscribirse el próximo lunes, 9 de marzo.

Por otro lado, el Concello de Mondariz fue seleccionado para competir con un vídeo promocional entre los concellos gallegos, en una iniciativa que busca escoger quién representará a Galicia en esta divertida competición.

En esta línea, Mondariz ha iniciado la búsqueda de personas empadronadas que quieran formar parte de esta experiencia única. Participarán un capitán o capitana, 35 jóvenes de entre 18 y 35 años, 5 personas entrevistadas y 70 personas de público.

"Una oportunidad perfecta para pasarlo bien, vivir una experiencia diferente y llevar el nombre de Mondariz por toda Galicia", animan desde el Ayuntamiento.

Así será 'El Grand Prix del Verano' 2026

Concurso 'Grand Prix del Verano' de RTVE.

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), El Grand Prix del Verano volverá a contar con Ramón García como maestro de ceremonias. En esta edición, a los juegos más clásicos del programa se sumarán nuevos y divertidos retos.

"El formato mantendrá su espíritu de siempre: muchas risas, caídas memorables y una competición divertida y familiar, en la que los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representa", informa RTVE.

No faltarán pruebas tan emblemáticas como 'La patata caliente', 'Los troncos locos', 'Los bolos' o 'El diccionario', junto a novedades que prepara el equipo.